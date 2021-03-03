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Питерец.ру » Общество » Волонтеры акции #МыВместе подарят женщинам цветы

Волонтеры акции #МыВместе подарят женщинам цветы

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
В рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые 8 марта волонтеры #МыВместе поздравят девушек и женщин с Международным женским днем.

В рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые 8 марта волонтеры #МыВместе поздравят девушек и женщин с Международным женским днем. В этот день традиционно мужчины поздравляют своих любимых с самым весенним и нежным праздником.

К теплым словам присоединятся и добровольцы. Во всей стране мужчины разных возрастов и профессий будут дарить цветы прекрасной половине человечества на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах.

«Проведение акции «Вам, любимые» стало доброй традицией для нашего города. Ежегодно десятки добровольцев дарят цветы женщинам нашего города. Самое приятное в акции это взаимная улыбка от девушек», – отмечает руководитель пресс-службы Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга Дмитрий Антонов.

В Санкт-Петербурге волонтеры будут поздравлять женщин по следующим точкам:

12:00 – 13:00 - Аэропорт «Пулково» (Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗИ)

15:00 – 16:00 - Московский вокзал (Невский пр., д. 85)

17:00 – 18:00 - метро Горьковская (Александровский парк, 6).

Аккредитация СМИ до 18.00 7 марта.

Источник: Комитет по молодежной политике
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