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Питерец.ру » Общество » Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 23 по 31 января

Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 23 по 31 января

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Опубликовал: Вадик Котов
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Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 23 по 31 января

Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках города.

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Московский р-н

  • Витебский пр., д. 53, к.1, лит.А, от ул. Типанова к Дунайскому пр.
  • Пулковское ш., д.36, к.2, лит.А, от КАД А-118 к Дунайскому пр.
  • Пулковское ш., д.52, к.2 лит.А, от Петербургского ш. к КАД А-118
  • Пулковское ш., д.35, к.5, лит.А, от Внуковской ул. к Петербургскому ш.
  • ул. Типанова, д.30, лит.А, от пр. Космонавтов к Витебскому пр.
  • Московский проспект, д.177, лит.А, от ул. Фрунзе к ул. Гастелло
  • Витебский пр., д.3, лит.Ж, от Лиговского пр. к Благодатной ул.
  • Московский проспект, д.202, лит.А, от ул. Гастелло к ул. Фрунзе
  • Пулковское ш., д.27, лит.А, от 5-го Предпортового пр-да к КАД А-118
  • Московский пр., д.79, лит.А, от наб. Обводного канала к Малой Митрофаньевской ул.

Калининский р-н

  • пр. Культуры, д.21, к.1, лит.А, от пр. Просвещения к Суздальскому пр.
  • Свердловская наб., д.22, лит.А, от Феодосийской ул. к ул. Ватутина
  • Культуры пр., д.11, к.1, лит.А, от пр. Луначарского к пр. Просвещения
  • пр. Гражданский, д.105, к.1, лит.А, от пр. Луначарского к пр. Просвещения
  • пр. Гражданский, д.104, к.1, лит.А, от пр. Просвещения к пр. Луначарского
  • пр. Пискарёвский, д.10, лит.А, от пр. Металлистов к Полюстровскому пр.

Колпинский р-н

  • п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.782 E30.572, к дороге на Металлострой
  • п. Петро-Славянка, Софийская ул., д.112, стр.1, от ул. Труда к КАД А-118
  • г. Колпино, Вознесенское ш., д.58, лит.А от Первомайской ул. к Понтонной ул.; от Понтонной ул. к Первомайской ул.

Пушкинский р-н

  • п. Шушары, Витебский пр., д.157, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.138, лит.А, от ш. Петербургское к Московскому ш.
  • п. Шушары, Московское ш., д.90, лит.А, от КАД А-118 к Ленсоветовской дороге
  • п. Шушары, Московское ш., напротив д.90, лит.А,  от Ленсоветовской дороги к КАД А-118
  • г. Пушкин, Петербургское ш., д.31, лит.А, к пр. Витебский
  • п. Александровская, Волхонское ш., д. 4, лит.А, от Ручейного пер. к Косому пер.; от Косого пер. к Ручейному пер.
  • п. Александровская, Волхонское ш., д. 80, лит. А, от Интернациональной ул. к ул. Третьей Пятилетки; от ул. Третьей Пятилетки к Интернациональной ул.

Кронштадтский р-н

  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 122 км 880 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 124 км 850 м, к ш. Краснофлотское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Приморское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Приморское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 116 км 800 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 125 км 650 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 137 км 400 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 140 км 100 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 130 км 200 м, к ш. Кронштадтское
  • г. Кронштадт, Цитадельское ш., д.2, лит.А,  от ул. Зосимова к Цитадельской дороге; от Цитадельской дороги к ул. Зосимова

Адмиралтейский р-н

  • ул. Шкапина, д.43-45, лит.В, от ул. Маршала Говорова к Библиотечному пер.
  • наб. Обводного канала, напротив д.205, лит.А, от Старо-Петергофского пр. к ул. Циолковского; от ул. Циолковского к Старо-Петергофскому пр.
  • Митрофаньевское ш., N59.904 E30.299, к Малой-Митрофаньевской ул.; к наб. Обводного канала

Петроградский р-н

  • Петроградская наб., напротив д. 18, лит. А, от Сампсониевского моста к Пинскому пер.; от Пинского пер к Сампсониевскому мосту
  • Петроградская наб., напротив д.36, лит.А, от Пинского пер. к Казарменому пер.; от Казарменого пер. к Пинскому пер.

Выборгский р-н

  • пр. Культуры, д.40, от Домостроительной ул. к 5-му Верхнему пер.; от 5-го Верхнего пер. к Домостроительной ул.
  • Выборгская наб., напротив д.45, лит.Е, к Гренадёрскому мосту
  • п. Парголово, Осиновая Роща, Выборгское ш., д.505, лит.А, к г. Сертолово; к ш. Песочное
  • п. Парголово, Комендантский пр., д.140, лит.А, от КАД А-118 к ул. Парашютная
  • п. Парголово, Комендантский пр., напротив д.140, лит.Е, к КАД А-118
  • п. Парголово, ул. Ленинградская, д.93, лит.А, от Краснофлотской ул. к Выборгскому ш.; от Выборгского ш. к Краснофлотской ул.
  • п. Парголово, ул. Ленинградская, напротив д.93, лит.А, к Краснофлотской ул.; к Выборгскому ш.
  • ул. Хошимина, N60.051 E30.315, от пр. Просвещения к Выборгскому ш.; от Выборгского ш. к пр. Просвещения
  • пр. Энгельса, N60.074 E30.352, от 4-го Верхнего пер. к 6-му Верхнему пер.; от 6-го Верхнего пер. к 4-му Верхнему пер.

Кировский р-н

  • ул. Маршала Говорова, д.27, лит.А, от ул. Возрождения к ул. Корнеева
  • пр. Маршала Жукова, д.46, лит.А, от пр. Стачек к Ленинскому пр.

Красногвардейский р-н

  • Пискарёвский пр., д.145, лит.А, от Ручьёвской дороги к КАД А-118
  • Рябовское ш., N59.992 E30.534, от ш. Дорога Жизни к КАД А-118
  • Рябовское ш., N59.989 E30.526, от КАД А-118 к ш. Дорога Жизни
  • Рябовское ш., N59.986 E30.521, от КАД А-118 к ш. Дорога Жизни
  • пр. Малоохтинский, N59.925 E30.402, к мосту Александра Невского
  • наб. Малоохтинская, N59.930 E30.399, лит.А, к мосту Александра Невского
  • пр. Шафировский, сооруж.18/1, от КАД А-118 к Ручьёвской дороге
  • пр. Шафировский, д.17, лит.Б, от Пискарёвского пр. к КАД А-118
  • пр. Маршала Блюхера д.57, к.1, лит.А, от Пискарёвского пр. к пр. Энергетиков
  • пр. Пискарёвский, д.11, лит.А, от Полюстровского пр. к пр. Металлистов

Красносельский р-н

  • Ленинский пр. д.74, к.1, лит.А, от пр. Кузнецова к ул. Доблести
  • Горелово, ш. Красносельское д.4 лит.А, от ул. Авиационная к Поселковому пер.; от Поселкового пер. к ул. Авиационная
  • пр. Ветеранов, д.160, лит.А, от ул. Лётчика Пилютова к ул. Пограничника Гарькавого; от ул Пограничника Гарькавого к ул. Лётчика Пилютова
  • пр. Героев, д. 31, стр.1, от наб. Дудергофского канала к ул. Адмирала Трибуца
  • пр. Героев, д. 32, стр.1, от ул. Адмирала Трибуца к наб. Дудергофского канала
  • ул. Маршала Казакова, д.44, к.2, лит.А, от пр. Кузнецова к Брестскому б-ру
  • г. Красное Село, пр. Ленина, д.2, к.4, лит.А от ул. Дальняя к Красносельскому ш.
  • Таллинское ш., д.155, к.1, стр.1, от Рабочей ул. к КАД
  • Таллинское ш., напротив д.155, к.1, стр.1, от КАД-118 к Рабочей ул

Курортный р-н

  • п. Репино, Зеленогорское ш., д.5, лит.А, от п. Солнечное к п. Комарово
  • п. Репино, Зеленогорское ш., напротив д.5, лит.А, от п. Комарово к п. Солнечное
  • п. Смолячково, Приморское ш., напротив д.676, лит.А, к ул. Тесовый Берег; к пер. Павлика Морозова
  • г. Сестрорецк, Приморское ш., д.311, лит.А, к Заречной дороге
  • п. Песочный, Белоостровское ш., напротив д.21, стр.2,  от ул. Пограничная к ш. Новое; от ш. Новое к ул. Пограничная
  • п. Солнечное, Зеленогорское ш., N60.159 E29.935, от ЗСД к п. Репино
  • г. Зеленогорск, Приморское ш., д.570, лит.Л от ул. Мичурина к ул. Бассейная; от ул. Бассейная к ул. Мичурина
  • г. Сестрорецк, ш. Приморское, напротив д.320, лит.А, от пер. Свободы к пер. Северный
  • п. Песочный, ул. Советская, напротив д.57, лит.А, от ул. Лесная к ул. Рабочая; от ул. Рабочая к ул. Лесная

Невский р-н

  • Октябрьская наб., д.64, к.1, лит.В, от ул. Народная к ул. Новосёлов
  • Обуховской обороны пр., N59.871 E30.456, к Володарскому мосту
  • пр. Обуховской обороны, д.20, лит.А, от ул. Смоляная к Слободской ул.
  • Советский пр., д.36, стр.1, от ждп к ул. Гудиловская; от ул. Гудиловская к ждп
  • Товарищеский пр., д.28, к.1, лит.А, от ул. Дыбенко к ул. Подвойского; от ул. Подвойского к ул. Дыбенко
  • пр. Дальневосточный, д.56, лит.А, от ул. Народная к ул. Новосёлов
  • пр. Дальневосточный, д.57, к.1, лит.Б, от ул. Новосёлов к ул. Народная

Петродворцовый р-н

  • г. Ломоносов, Сойкинская дор., напротив д.18, лит.З, от дор. Иликовская к ал. Красная; от ал. Красная к дор. Иликовская
  • п. Стрельна, Красносельское ш., N59.841, E30.069, от ш. Волхонское к ш. Санкт‑Петербургское; от ш. Санкт‑Петербургское к ш. Волхонское

Приморский р-н

  • Приморское ш., напротив д.4, к.1, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос
  • ш. Приморское, д.47, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос
  • Приморский пр., д.44, к.3, лит.А, от ЗСД к Липовой аллее
  • Выборгская наб., напротив д.61, лит.А, от Ушаковского моста к Кантемировскому мосту
  • Суздальское ш., д.28, к.1, стр.1, от дороги в Каменку к Выборгскому ш.
  • ш. Суздальское, напротив д.30, к.2, стр.1, к дороге в Каменку
  • пр. Лахтинский, д.149, лит.А, от п. Лисий Нос к Петровской ал.
  • Коломяжский пр, N60.011 E30.294, от ул. Парашютная к пр. Королёва
  • Парашютная ул., д.75, к.1, стр.1, от ул. Лидии Зверевой к ул. Плесецкая
  • Парашютная ул., д.81, к.1, стр.1, от ул. Плесецкая к ул. Лётчика Паршина
  • Парашютная ул., д.44, к.1, стр.1, от Шуваловского пр. к ул. Долгоозёрная
  • Парашютная ул., д.89, сооруж.1, от ул. лётчика Паршина к дороге в Каменку
  • Коннолахтинская дор., д.6, стр.1, от ул. Ивинская к ул. 3-я Конная Лахта; от ул. 3-я Конная Лахта к ул. Ивинская
  • Коннолахтинская дор., д.17, стр.2,  от ул. 3-я Конная Лахта к ул. Ивинская; от ул. Ивинская к ул. 3-я Конная Лахта
  • Приморское ш., N59.999 E30.087, от п. Ольгино к п. Лисий нос
  • Приморское ш., N60.002,E30.070, от п. Ольгино к п. Лисий нос
  • Приморское ш., N60.007 E30.038., от п. Ольгино к п. Лисий нос
  • Приморское ш., N60.002 E30.069, от п. Лисий нос к п. Ольгино
  • Приморское ш., N59.997 E30.103, от п. Лисий нос к п. Ольгино
  • пр. Лахтинский, д.149, лит.А, от Коннолахтинского пр. к п. Лисий Нос
  • ул. Парашютная, д.52, лит.А, от ул. Глухарская к пр. Шуваловский
  • ул. Парашютная, д.88, лит.А, от дороги в Каменку к ул. Лётчика Паршина
  • ул. Парашютная, д.45, стр.1, от Долгоозёрной ул. к ул. Шаврова
  • пр. Богатырский, N60.004 E30.234, от ул. Планерная к Елагинскому пр.

Центральный р-н

  • наб. Воскресенская, N59.950 E30.370, к Потёмкинской ул.
  • Синопская наб., N59.932 E30.390, от ул. Моисеенко к пр. Бакунина
  • Синопская наб., N59.931 E30.390, от пр. Бакунина к ул. Моисеенко
  • Синопская наб., N59.922 E30.392, к мосту Александра Невского
  • Синопская наб., N59.921 E30.394, к мосту Александра Невского
  • пр. Обуховской обороны, д.8, к.2, к мосту Александра Невского
  • наб. Обводного канала, д.27, лит.А, от Атаманской ул. к Кременчугской ул.
  • наб. Обводного канала, N59.915 E30.373, от к Днепропетровской ул.
Источник: Администрация Петербурга
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