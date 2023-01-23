Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 23 по 31 января

Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках города.

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Московский р-н

Витебский пр ., д. 53, к.1, лит.А, от ул . Типанова к Дунайскому пр .

., д. 53, к.1, лит.А, от . к Дунайскому . Пулковское ш., д.36, к.2, лит.А, от КАД А-118 к Дунайскому пр .

ш., д.36, к.2, лит.А, от А-118 к Дунайскому . Пулковское ш., д.52, к.2 лит.А, от Петербургского ш. к КАД А-118

ш., д.52, к.2 лит.А, от Петербургского ш. к А-118 Пулковское ш., д.35, к.5, лит.А, от Внуковской ул . к Петербургскому ш.

ш., д.35, к.5, лит.А, от Внуковской . к Петербургскому ш. ул . Типанова , д.30, лит.А, от пр . Космонавтов к Витебскому пр .

. , д.30, лит.А, от . Космонавтов к Витебскому . Московский проспект, д.177, лит.А, от ул . Фрунзе к ул . Гастелло

. Фрунзе к . Гастелло Витебский пр ., д.3, лит.Ж, от Лиговского пр . к Благодатной ул .

., д.3, лит.Ж, от Лиговского . к Благодатной . Московский проспект, д.202, лит.А, от ул . Гастелло к ул . Фрунзе

. Гастелло к . Фрунзе Пулковское ш., д.27, лит.А, от 5-го Предпортового пр -да к КАД А-118

ш., д.27, лит.А, от 5-го -да к А-118 Московский пр ., д.79, лит.А, от наб. Обводного канала к Малой Митрофаньевской ул .

Калининский р-н

пр . Культуры, д.21, к.1, лит.А, от пр . Просвещения к Суздальскому пр .

. Культуры, д.21, к.1, лит.А, от . Просвещения к Суздальскому . Свердловская наб., д.22, лит.А, от Феодосийской ул . к ул . Ватутина

. к . Ватутина Культуры пр ., д.11, к.1, лит.А, от пр . Луначарского к пр . Просвещения

., д.11, к.1, лит.А, от . Луначарского к . Просвещения пр . Гражданский, д.105, к.1, лит.А, от пр . Луначарского к пр . Просвещения

. Гражданский, д.105, к.1, лит.А, от . Луначарского к . Просвещения пр . Гражданский, д.104, к.1, лит.А, от пр . Просвещения к пр . Луначарского

. Гражданский, д.104, к.1, лит.А, от . Просвещения к . Луначарского пр . Пискарёвский, д.10, лит.А, от пр . Металлистов к Полюстровскому пр .

Колпинский р-н

п. Металлострой , Усть-Ижорское ш., N59.782 E30.572, к дороге на Металлострой

, Усть-Ижорское ш., N59.782 E30.572, к дороге на п. Петро-Славянка, Софийская ул ., д.112, стр.1, от ул . Труда к КАД А-118

., д.112, стр.1, от . Труда к А-118 г. Колпино, Вознесенское ш., д.58, лит.А от Первомайской ул . к Понтонной ул .; от Понтонной ул . к Первомайской ул .

Пушкинский р-н

п. Шушары , Витебский пр ., д.157, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.

, Витебский ., д.157, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш. п. Шушары , Витебский пр ., д.138, лит.А, от ш. Петербургское к Московскому ш.

, Витебский ., д.138, лит.А, от ш. Петербургское к Московскому ш. п. Шушары , Московское ш., д.90, лит.А, от КАД А-118 к Ленсоветовской дороге

, Московское ш., д.90, лит.А, от А-118 к дороге п. Шушары , Московское ш., напротив д.90, лит.А, от Ленсоветовской дороги к КАД А-118

, Московское ш., напротив д.90, лит.А, от дороги к А-118 г. Пушкин, Петербургское ш., д.31, лит.А, к пр . Витебский

. Витебский п. Александровская, Волхонское ш., д. 4, лит.А, от Ручейного пер. к Косому пер.; от Косого пер. к Ручейному пер.

ш., д. 4, лит.А, от Ручейного пер. к Косому пер.; от Косого пер. к Ручейному пер. п. Александровская, Волхонское ш., д. 80, лит. А, от Интернациональной ул . к ул . Третьей Пятилетки; от ул . Третьей Пятилетки к Интернациональной ул .

Кронштадтский р-н

КАД А-118, внутреннее кольцо, 122 км 880 м, к ш. Кронштадтское

А-118, внутреннее кольцо, 122 км 880 м, к ш. Кронштадтское КАД А-118, внешнее кольцо, 124 км 850 м, к ш. Краснофлотское

А-118, внешнее кольцо, 124 км 850 м, к ш. Краснофлотское КАД А-118, внутреннее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Приморское

А-118, внутреннее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Приморское КАД А-118, внешнее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Кронштадтское

А-118, внешнее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Кронштадтское КАД А-118, внешнее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Кронштадтское

А-118, внешнее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Кронштадтское КАД А-118, внутреннее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Приморское

А-118, внутреннее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Приморское КАД А-118, внутреннее кольцо, 116 км 800 м, к ш. Кронштадтское

А-118, внутреннее кольцо, 116 км 800 м, к ш. Кронштадтское КАД А-118, внутреннее кольцо, 125 км 650 м, к ш. Кронштадтское

А-118, внутреннее кольцо, 125 км 650 м, к ш. Кронштадтское КАД А-118, внешнее кольцо, 137 км 400 м, к ш. Кронштадтское

А-118, внешнее кольцо, 137 км 400 м, к ш. Кронштадтское КАД А-118, внешнее кольцо, 140 км 100 м, к ш. Кронштадтское

А-118, внешнее кольцо, 140 км 100 м, к ш. Кронштадтское КАД А-118, внешнее кольцо, 130 км 200 м, к ш. Кронштадтское

А-118, внешнее кольцо, 130 км 200 м, к ш. Кронштадтское г. Кронштадт, Цитадельское ш., д.2, лит.А, от ул . Зосимова к Цитадельской дороге; от Цитадельской дороги к ул . Зосимова

Адмиралтейский р-н

ул . Шкапина , д.43-45, лит.В, от ул . Маршала Говорова к Библиотечному пер.

. , д.43-45, лит.В, от . Маршала Говорова к Библиотечному пер. наб. Обводного канала, напротив д.205, лит.А, от Старо-Петергофского пр . к ул . Циолковского; от ул . Циолковского к Старо-Петергофскому пр .

. к . Циолковского; от . Циолковского к Старо-Петергофскому . Митрофаньевское ш., N59.904 E30.299, к Малой- Митрофаньевской ул .; к наб. Обводного канала

Петроградский р-н

Петроградская наб., напротив д. 18, лит. А, от Сампсониевского моста к Пинскому пер.; от Пинского пер к Сампсониевскому мосту

моста к Пинскому пер.; от Пинского пер к мосту Петроградская наб., напротив д.36, лит.А, от Пинского пер. к Казарменому пер.; от Казарменого пер. к Пинскому пер.

Выборгский р-н

пр . Культуры, д.40, от Домостроительной ул . к 5-му Верхнему пер.; от 5-го Верхнего пер. к Домостроительной ул .

. Культуры, д.40, от Домостроительной . к 5-му Верхнему пер.; от 5-го Верхнего пер. к Домостроительной . Выборгская наб., напротив д.45, лит.Е, к Гренадёрскому мосту

п. Парголово, Осиновая Роща, Выборгское ш., д.505, лит.А, к г. Сертолово; к ш. Песочное

п. Парголово, Комендантский пр ., д.140, лит.А, от КАД А-118 к ул . Парашютная

., д.140, лит.А, от А-118 к . Парашютная п. Парголово, Комендантский пр ., напротив д.140, лит.Е, к КАД А-118

., напротив д.140, лит.Е, к А-118 п. Парголово, ул . Ленинградская, д.93, лит.А, от Краснофлотской ул . к Выборгскому ш.; от Выборгского ш. к Краснофлотской ул .

. Ленинградская, д.93, лит.А, от Краснофлотской . к Выборгскому ш.; от Выборгского ш. к Краснофлотской . п. Парголово, ул . Ленинградская, напротив д.93, лит.А, к Краснофлотской ул .; к Выборгскому ш.

. Ленинградская, напротив д.93, лит.А, к Краснофлотской .; к Выборгскому ш. ул . Хошимина, N60.051 E30.315, от пр . Просвещения к Выборгскому ш.; от Выборгского ш. к пр . Просвещения

. Хошимина, N60.051 E30.315, от . Просвещения к Выборгскому ш.; от Выборгского ш. к . Просвещения пр . Энгельса, N60.074 E30.352, от 4-го Верхнего пер. к 6-му Верхнему пер.; от 6-го Верхнего пер. к 4-му Верхнему пер.

Кировский р-н

ул . Маршала Говорова, д.27, лит.А, от ул . Возрождения к ул . Корнеева

. Маршала Говорова, д.27, лит.А, от . Возрождения к . Корнеева пр . Маршала Жукова, д.46, лит.А, от пр . Стачек к Ленинскому пр .

Красногвардейский р-н

Пискарёвский пр ., д.145, лит.А, от Ручьёвской дороги к КАД А-118

., д.145, лит.А, от дороги к А-118 Рябовское ш., N59.992 E30.534, от ш. Дорога Жизни к КАД А-118

ш., N59.992 E30.534, от ш. Дорога Жизни к А-118 Рябовское ш., N59.989 E30.526, от КАД А-118 к ш. Дорога Жизни

ш., N59.989 E30.526, от А-118 к ш. Дорога Жизни Рябовское ш., N59.986 E30.521, от КАД А-118 к ш. Дорога Жизни

ш., N59.986 E30.521, от А-118 к ш. Дорога Жизни пр . Малоохтинский , N59.925 E30.402, к мосту Александра Невского

. , N59.925 E30.402, к мосту Александра Невского наб. Малоохтинская , N59.930 E30.399, лит.А, к мосту Александра Невского

, N59.930 E30.399, лит.А, к мосту Александра Невского пр . Шафировский , сооруж.18/1, от КАД А-118 к Ручьёвской дороге

. , сооруж.18/1, от А-118 к дороге пр . Шафировский , д.17, лит.Б, от Пискарёвского пр . к КАД А-118

. , д.17, лит.Б, от Пискарёвского . к А-118 пр . Маршала Блюхера д.57, к.1, лит.А, от Пискарёвского пр . к пр . Энергетиков

. Маршала Блюхера д.57, к.1, лит.А, от Пискарёвского . к . Энергетиков пр . Пискарёвский, д.11, лит.А, от Полюстровского пр . к пр . Металлистов

Красносельский р-н

Ленинский пр . д.74, к.1, лит.А, от пр . Кузнецова к ул . Доблести

. д.74, к.1, лит.А, от . Кузнецова к . Доблести Горелово , ш. Красносельское д.4 лит.А, от ул . Авиационная к Поселковому пер.; от Поселкового пер. к ул . Авиационная

, ш. Красносельское д.4 лит.А, от . Авиационная к Поселковому пер.; от Поселкового пер. к . Авиационная пр . Ветеранов, д.160, лит.А, от ул . Лётчика Пилютова к ул . Пограничника Гарькавого ; от ул Пограничника Гарькавого к ул . Лётчика Пилютова

. Ветеранов, д.160, лит.А, от . Лётчика к . Пограничника ; от Пограничника к . Лётчика пр . Героев, д. 31, стр.1, от наб. Дудергофского канала к ул . Адмирала Трибуца

. Героев, д. 31, стр.1, от наб. канала к . Адмирала Трибуца пр . Героев, д. 32, стр.1, от ул . Адмирала Трибуца к наб. Дудергофского канала

. Героев, д. 32, стр.1, от . Адмирала Трибуца к наб. канала ул . Маршала Казакова, д.44, к.2, лит.А, от пр . Кузнецова к Брестскому б-ру

. Маршала Казакова, д.44, к.2, лит.А, от . Кузнецова к Брестскому г. Красное Село, пр . Ленина, д.2, к.4, лит.А от ул . Дальняя к Красносельскому ш.

. Ленина, д.2, к.4, лит.А от . Дальняя к Красносельскому ш. Таллинское ш., д.155, к.1, стр.1, от Рабочей ул . к КАД

. к Таллинское ш., напротив д.155, к.1, стр.1, от КАД -118 к Рабочей ул

Курортный р-н

п. Репино, Зеленогорское ш., д.5, лит.А, от п. Солнечное к п. Комарово

п. Репино, Зеленогорское ш., напротив д.5, лит.А, от п. Комарово к п. Солнечное

п. Смолячково , Приморское ш., напротив д.676, лит.А, к ул . Тесовый Берег; к пер. Павлика Морозова

, Приморское ш., напротив д.676, лит.А, к . Тесовый Берег; к пер. Павлика Морозова г. Сестрорецк, Приморское ш., д.311, лит.А, к Заречной дороге

п. Песочный, Белоостровское ш., напротив д.21, стр.2, от ул . Пограничная к ш. Новое; от ш. Новое к ул . Пограничная

ш., напротив д.21, стр.2, от . Пограничная к ш. Новое; от ш. Новое к . Пограничная п. Солнечное, Зеленогорское ш., N60.159 E29.935, от ЗСД к п. Репино

к п. Репино г. Зеленогорск, Приморское ш., д.570, лит.Л от ул . Мичурина к ул . Бассейная; от ул . Бассейная к ул . Мичурина

. Мичурина к . Бассейная; от . Бассейная к . Мичурина г. Сестрорецк, ш. Приморское, напротив д.320, лит.А, от пер. Свободы к пер. Северный

п. Песочный, ул . Советская, напротив д.57, лит.А, от ул . Лесная к ул . Рабочая; от ул . Рабочая к ул . Лесная

Невский р-н

Октябрьская наб., д.64, к.1, лит.В, от ул . Народная к ул . Новосёлов

. Народная к . Новосёлов Обуховской обороны пр ., N59.871 E30.456, к Володарскому мосту

обороны ., N59.871 E30.456, к Володарскому мосту пр . Обуховской обороны, д.20, лит.А, от ул . Смоляная к Слободской ул .

. обороны, д.20, лит.А, от . Смоляная к Слободской . Советский пр ., д.36, стр.1, от ждп к ул . Гудиловская ; от ул . Гудиловская к ждп

., д.36, стр.1, от к . ; от . к Товарищеский пр ., д.28, к.1, лит.А, от ул . Дыбенко к ул . Подвойского; от ул . Подвойского к ул . Дыбенко

., д.28, к.1, лит.А, от . к . Подвойского; от . Подвойского к . пр . Дальневосточный, д.56, лит.А, от ул . Народная к ул . Новосёлов

. Дальневосточный, д.56, лит.А, от . Народная к . Новосёлов пр . Дальневосточный, д.57, к.1, лит.Б, от ул . Новосёлов к ул . Народная

Петродворцовый р-н

г. Ломоносов, Сойкинская дор ., напротив д.18, лит.З, от дор . Иликовская к ал. Красная; от ал. Красная к дор . Иликовская

., напротив д.18, лит.З, от . к ал. Красная; от ал. Красная к . п. Стрельна, Красносельское ш., N59.841, E30.069, от ш. Волхонское к ш. Санкт‑Петербургское; от ш. Санкт‑Петербургское к ш. Волхонское

Приморский р-н

Приморское ш., напротив д.4, к.1, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос

ш. Приморское, д.47, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос

Приморский пр ., д.44, к.3, лит.А, от ЗСД к Липовой аллее

., д.44, к.3, лит.А, от к Липовой аллее Выборгская наб., напротив д.61, лит.А, от Ушаковского моста к Кантемировскому мосту

Суздальское ш., д.28, к.1, стр.1, от дороги в Каменку к Выборгскому ш.

ш. Суздальское, напротив д.30, к.2, стр.1, к дороге в Каменку

пр . Лахтинский , д.149, лит.А, от п. Лисий Нос к Петровской ал.

. , д.149, лит.А, от п. Лисий Нос к Петровской ал. Коломяжский пр , N60.011 E30.294, от ул . Парашютная к пр . Королёва

, N60.011 E30.294, от . Парашютная к . Королёва Парашютная ул ., д.75, к.1, стр.1, от ул . Лидии Зверевой к ул . Плесецкая

., д.75, к.1, стр.1, от . Лидии Зверевой к . Парашютная ул ., д.81, к.1, стр.1, от ул . Плесецкая к ул . Лётчика Паршина

., д.81, к.1, стр.1, от . к . Лётчика Паршина Парашютная ул ., д.44, к.1, стр.1, от Шуваловского пр . к ул . Долгоозёрная

., д.44, к.1, стр.1, от Шуваловского . к . Парашютная ул ., д.89, сооруж.1, от ул . лётчика Паршина к дороге в Каменку

., д.89, сооруж.1, от . лётчика Паршина к дороге в Каменку Коннолахтинская дор ., д.6, стр.1, от ул . Ивинская к ул . 3-я Конная Лахта; от ул . 3-я Конная Лахта к ул . Ивинская

., д.6, стр.1, от . к . 3-я Конная Лахта; от . 3-я Конная Лахта к . Коннолахтинская дор ., д.17, стр.2, от ул . 3-я Конная Лахта к ул . Ивинская ; от ул . Ивинская к ул . 3-я Конная Лахта

., д.17, стр.2, от . 3-я Конная Лахта к . ; от . к . 3-я Конная Лахта Приморское ш., N59.999 E30.087, от п. Ольгино к п. Лисий нос

Приморское ш., N60.002,E30.070, от п. Ольгино к п. Лисий нос

Приморское ш., N60.007 E30.038., от п. Ольгино к п. Лисий нос

Приморское ш., N60.002 E30.069, от п. Лисий нос к п. Ольгино

Приморское ш., N59.997 E30.103, от п. Лисий нос к п. Ольгино

пр . Лахтинский , д.149, лит.А, от Коннолахтинского пр . к п. Лисий Нос

. , д.149, лит.А, от . к п. Лисий Нос ул . Парашютная, д.52, лит.А, от ул . Глухарская к пр . Шуваловский

. Парашютная, д.52, лит.А, от . к . Шуваловский ул . Парашютная, д.88, лит.А, от дороги в Каменку к ул . Лётчика Паршина

. Парашютная, д.88, лит.А, от дороги в Каменку к . Лётчика Паршина ул . Парашютная, д.45, стр.1, от Долгоозёрной ул . к ул . Шаврова

. Парашютная, д.45, стр.1, от . к . пр . Богатырский, N60.004 E30.234, от ул . Планерная к Елагинскому пр .

Центральный р-н