В Петербурге в этом году отремонтированы 29 пришкольных стадионов

В 2022 году из городского бюджета на ремонт и оснащение пришкольных стадионов выделено 1 млрд 128 млн 885,5 тыс. рублей.

«Прививать навыки здорового образа жизни важно уже со школьной скамьи. На стадионах при школах проводятся соревнования, игры, уроки физкультуры. Ребята приходят туда поиграть в футбол, побегать в свободное от учебы время. Важно, чтобы эти спортивные площадки были современными и благоустроенными», - отметил губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день полностью отремонтированы 29 стадионов на сумму 269 млн 969,4 тыс. рублей, а также разработана проектно-сметная документация на 18 пришкольных стадионов.

На последующие годы из средств городского бюджета запланировано выделить на ремонт пришкольных стадионов финансирование в следующем объеме: в 2023 году – 400 млн 671,8 тыс. рублей, в 2024 году – 374 млн 861,5 тыс. рублей.