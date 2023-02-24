Бразильские футболисты Зенита Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Указ об этом подписал Владимир Путин.

В отдалённой перспективе это может значить, что игроки смогут сыграть за сборную России и перестанут считаться легионерами — однако для этого должны сойтись несколько факторов.

К примеру, тот же Малком заигран за Бразилию в официальных матчах под эгидой ФИФА: для смены спортивного гражданства ему нужно пройти через бюрократическую волокиту у футбольных чиновников. Более того, по регламенту выступать за российскую сборную ему точно не разрешат раньше 2026 года — поскольку для этого нужно прожить не менее пяти лет на территории РФ.