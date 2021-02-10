Так получил Малком очередную травму или нет?

Товарищеский матч со сборной Иордании может стать для менеджмента и поклонников «Зенита» поводом к дополнительным переживаниям за Малкома. Дорогостоящий бразилец в одном из эпизодов с криком рухнул на поле, и выглядело это всё довольно устрашающе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал не спешить с выводами об очередном повреждении и без того считающегося «хрустальным» футболиста. По словам Семака, подвело стечение обстоятельств: «колено на разгибании сработало». «Питерец.ру» посмотрел комментарии в интернете вокруг новостей о новом повреждении (пока не будем говорить – травме) Малкома, много шуток о том, что Малком – «лучший трансфер «Барселоны». Действительно, пока Малком не отработал вложенных в его приобретение денег, что не мешает «Зениту» претендовать на очередное «золото» чемпионата России, да ещё и с рекордным отрывом.

Сегодня появилось сообщение от агента Малкома, который заверил: травмы у его клиента нет. Однако агент – лицо заинтересованное, поэтому лучше дождаться сообщений серьёзных спортивных СМИ либо новостей на клубном сайте «Зенита».