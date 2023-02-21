Ленобласть славит доблесть своих воинов у мемориала Александру Невскому

Молебен и возложение цветов к подножию мемориала «Молитва перед боем»: 23 февраля в парке 800-летия Александра Невского в Тосненском районе пройдет торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

В программе митинга, который начнется в 11.00, памятные стихи и современные композиции, посвященные Родине, мужеству и героизму защитников Отечества, а также молебен и возложение цветов к памятнику полководцу и святому князю Александру Невскому. Присоединиться к мероприятию может любой желающий – вход на митинг свободный.

Гости парка также смогут познакомиться с тематической выставкой «Александр Невский – герой на все времена», состоящей из фоторепродукций миниатюр Лицевого летописного свода XVI века, копий произведений искусства художников XVIII-XIX веков, советских плакатов и афиш, а также картин современных авторов, посвященных Александру Невскому.