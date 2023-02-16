Петербургским школьникам в канун Дня защитника Отечества рассказали о подвиге 6-й роты псковских десантников

Ветеран боевых действий, участник контртеррористических операций на Северном Кавказе Алексей Голубев и региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат городского Заксобрания Вера Сергеева провели урок мужества в петербургской Брюсовской гимназии № 192. Урок посвятили 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и приближающемуся Дню защитника Отечества.

«Мы считаем очень важным и необходимым проведение подобных мероприятий, в первую очередь, для сохранения памяти и передачи молодому поколению истории героических поступков предков», — отметил Алексей Голубев. Он рассказал школьникам о подвиге своих сослуживцев и представил фильм о своем командире Дмитрии Кожемякине, удостоенном звания Героя России посмертно.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память» Вера Сергеева подчеркнула, что такие встречи с боевыми офицерами дают возможность молодому поколению в деталях узнать о героических страницах истории своей Родины.

В преддверии Дня защитника Отечества в Северной столице депутаты «Единой России» и сторонники партии вместе с ветеранами и боевыми офицерами проводят в школах тематические классные часы и уроки мужества, организуют просмотры исторических фильмов и документальной хроники, знакомят молодежь с подвигами Героев Отечества. Памятные мероприятия проходят в школьных и городских музеях, на мемориалах и воинских захоронениях. Мероприятия инициированы в рамках федерального проекта «Единой России» «Историческая память».