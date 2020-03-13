Борьба с запахами

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице займутся вопросом охраны атмосферного воздуха. В городе на Неве установят специальный норматив для запахов. Сейчас в законодательстве нет подходящего инструмента для борьбы с неприятными запахами. Получается, если запах не несет вреда, контролирующие органы становятся бессильны как-либо повлиять на ситуацию.

Но с введением нового норматива будет учитываться не только вопрос безопасности, но и комфорта. Поскольку неприятные запахи мешают жителям, то виновные лица могут быть привлечены к ответственности. Для введения этим мер нужно принять соответствующий законопроект Надежды Тихонова. Есть большая вероятность того, что эта инициатива найдет поддержку.