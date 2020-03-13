ента новостей

09:29
Борьба с запахами
09:20
Пойдет ли Путин на очередной срок?
21:25
«Ливерпуль» вылетел из Лиги Чемпионов: виноваты Симеоне, Облак и Льоренте
13:22
Сегодня городские депутаты направят в Госдуму инициативу Тихоновой о предельном уровне вони
06:55
Финнов просят не бояться
06:54
Активисты встали на защиту деревьев
23:21
«Йокерит» стал соперником СКА по второму раунду Кубка Гагарина – 2020
20:04
Общественники проинспектировали полигон сточных вод «Северный»
10:31
Премьера мультимедийного песочного шоу с оркестром — «Песок и звезды»
10:18
В Петербурге будет уничтожено 1400 заражённых эустом, хризантем и гвоздик
10:15
На Васильевском острове пьяный мужчина стрелял с балкона из автомата
08:23
Отношение к президентским срокам
07:49
Как проходит регистрация самозанятых
23:25
«Динамо-ЛО» празднует выход в плей-офф волейбольной Суперлиги
16:04
Смольный пока обещает сохранить "Пять стаканов"
15:57
387 миллионов рублей петербургским НКО выделил Фонд президентских грантов
15:54
За поправки в Конституцию призывают голосовать в новых местах
15:45
В Юнтолово из водоема вытащили утопленника
15:41
О фильме «Жена футболиста» рассказали его создатели
15:36
Выставка «Коломяжская утопия»
15:31
В Петербурге обокрали квартиру сотрудницы УФСИН.
07:47
Люди активно скупают валюту
07:17
Как правильно покупать драгоценности?
23:47
Гандбольная «Нева» размялась в Уфе перед серией плей-офф со СКИФом
08:14
Нефть бьет антирекорды
07:48
Гаджеты ведут к депрессии
00:03
Баскетбольный «Зенит» расправился в Красноярске с «Енисеем»
19:28
В Красносельском районе стартует новый проект для молодёжи «Читеры»
11:13
Рубль продолжил падение
07:57
Рекомендация относительно загранпоездок
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Борьба с запахами

Борьба с запахами

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге начнут бороться с неприятными запахами?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице займутся вопросом охраны атмосферного воздуха. В городе на Неве установят специальный норматив для запахов. Сейчас в законодательстве нет подходящего инструмента для борьбы с неприятными запахами. Получается, если запах не несет вреда, контролирующие органы становятся бессильны как-либо повлиять на ситуацию.

Но с введением нового норматива будет учитываться не только вопрос безопасности, но и комфорта. Поскольку неприятные запахи мешают жителям, то виновные лица могут быть привлечены к ответственности. Для введения этим мер нужно принять соответствующий законопроект Надежды Тихонова. Есть большая вероятность того, что эта инициатива найдет поддержку.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

Вчера, 13:22
Сегодня городские депутаты направят в Госдуму инициативу Тихоновой о предельном уровне вони
30-07-2019, 16:36
В Петербурге эксперты проверили состояние воздуха у полигона ТБО «Новоселки»
21-02-2014, 11:58
Зловонный Петербург
23-03-2017, 22:20
Надувные женщины протестовали против испорченного воздуха
11-11-2016, 10:02
Сосульки на крыше
1-03-2018, 18:47
Предприятиям Петербурга придется сократить количество вредных выбросов

Происшествия на дорогах

0
515
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
625
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
840
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
837
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх