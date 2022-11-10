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Питерец.ру » Общество » Александр Ходосок: капитальный ремонт 425-й школы в Кронштадте должен быть завершен в срок

Александр Ходосок: капитальный ремонт 425-й школы в Кронштадте должен быть завершен в срок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Работы в учебном заведении проводятся в рамках реализации народной программы «Единой России»

Депутат фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Ходосок и секретарь Кронштадтского районного отделения партии Юлия Левина в очередной раз проверили ход капитального ремонта исторического здания, в котором размещается школа № 425 имени академика П. Л. Капицы.

В рамках капремонта в школе заменят кровлю и все инженерные системы – отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электрику. Также полностью обновят кабинеты и классы, пищеблок, санузлы, заменят полы и окна, приведут в порядок потолки и стены. В этот период 550 учеников с 5 по 11 класс получают знания в других корпусах этого образовательного учреждения.

Работы проводятся на условиях софинансирования. В общей сложности выделяется более 250 миллионов рублей. Из них 53 миллиона поступит из федерального бюджета и около 200 миллионов – из регионального.

После осмотра Александр Ходосок отметил, что и администрация района, и подрядчики придерживаются сроков, работы идут в соответствии с графиком. Однако сегодня, как рассказали подрядчики, есть определенные сложности, связанные с согласованием работ. В будущем это может вызвать задержку сдачи объекта в эксплуатацию.

«Партия обязательно подключится к решению этого вопроса, чтобы избежать возможного несоблюдения сроков сдачи школы, вошедшей в народную программу, после ремонта. Со стороны «Единой России» проводится дополнительный контроль», — сказал парламентарий.

Юлия Левина добавила, что подрядчик не замалчивает проблемы, а выносит их на обсуждение. «Все решаемо, когда мы работаем все вместе», — уверена она.

Напомним, в народную программу партии входит реконструкция и ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Также предусмотрены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, обновление парка школьных автобусов и «скорых», передвижных комплексов. Народная программа сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты «Единой России» совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.

Источник: Единая Россия
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