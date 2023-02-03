Петербургские школьники предложили концепцию развития Полежаевского парка

Старшеклассники школы №208 Красносельского района попробовали свои силы в создании концепции развития Полежаевского парка. Модератором встречи, проходившей в формате воркшопа, стал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Далматов. Он рассказал ребятам о правилах развития города, о Генеральном плане и проблемах его разработки, объяснил, как проходит законотворческий процесс в сфере градостроительства.

Участники встречи не ограничились сухой теорией. Школьникам, разделившимся на две группы, нужно было учесть существующие нормы и ограничения, согласовать интересы различных социальных групп. Ответить на вопросы: что представляет собой территория, как используется, какие проблемы существуют сегодня? А затем выработать модель, которая устраивает большинство, и представить ее «конкурентам» и зрителям.

Старшеклассники спорили, изучали различные карты и схемы, искали компромиссные решения. В итоге получились две яркие концепции развития Полежаевского парка: Музей памяти и Парк отдыха и спорта. Алексей Далматов отметил на встрече важность просветительской работы в области градостроительства, особенно среди молодежи:

– Юным жителям Санкт-Петербурга предстоит решать, каким быть родному городу. Красносельский район – динамично развивающаяся территория, и очень важно, чтобы его жители были активными, вовлеченными участниками градостроительного процесса.

Мероприятие состоялось на площадке нового общественного пространства Красносельского района – библиотеки БИАР, а его сотрудники подготовили подборку книг по архитектуре и градостроительству и тематический список литературы.