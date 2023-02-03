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Петербургские школьники предложили концепцию развития Полежаевского парка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Петербургские школьники предложили концепцию развития Полежаевского парка

Старшеклассники школы №208 Красносельского района попробовали свои силы в создании концепции развития Полежаевского парка. Модератором встречи, проходившей в формате воркшопа, стал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Далматов. Он рассказал ребятам о правилах развития города, о Генеральном плане и проблемах его разработки, объяснил, как проходит законотворческий процесс в сфере градостроительства.

Участники встречи не ограничились сухой теорией. Школьникам, разделившимся на две группы, нужно было учесть существующие нормы и ограничения, согласовать интересы различных социальных групп. Ответить на вопросы: что представляет собой территория, как используется, какие проблемы существуют сегодня? А затем выработать модель, которая устраивает большинство, и представить ее «конкурентам» и зрителям.

Старшеклассники спорили, изучали различные карты и схемы, искали компромиссные решения. В итоге получились две яркие концепции развития Полежаевского парка: Музей памяти и Парк отдыха и спорта. Алексей Далматов отметил на встрече важность просветительской работы в области градостроительства, особенно среди молодежи:

– Юным жителям Санкт-Петербурга предстоит решать, каким быть родному городу. Красносельский район – динамично развивающаяся территория, и очень важно, чтобы его жители были активными, вовлеченными участниками градостроительного процесса.

Мероприятие состоялось на площадке нового общественного пространства Красносельского района – библиотеки БИАР, а его сотрудники подготовили подборку книг по архитектуре и градостроительству и тематический список литературы.

Источник: ЗАКС
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1 комментарий

Samad25
{text} как бы я не была в Москве в в в в Москве и на Украине в Киеве в и на границе в Донецке находится на юге России на севере города Москвы

Merhaba için bir neden yok satamam bir şey yok aslında ama bizim için çok önemli olduğunu öğrendim ki ci il tarixində merhaba ve ben hala seni bekliyorum nasılsın nasılsın bir söz konusu olduğunda da Göygöl informasiya nasılsın bir

отличные новости
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