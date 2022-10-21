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Питерец.ру » Общество » Жители Калининского района предложили свои инициативы в программу реновации

Жители Калининского района предложили свои инициативы в программу реновации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Жители Калининского района предложили свои инициативы в программу реновации

В Калининском районе состоялась встреча участников Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий Санкт-Петербурга и жителей. В ней приняли участие депутаты Законодательного Собрания Всеволод Беликов, Елена Рахова и Михаил Амосов, руководитель регионального исполкома ОНФ Екатерина Машкова, представители района Вадим Сафонов, Оксана Умнова Анастасия Кузнецова, Наталья Самерсова. Также на встрече присутствовали активисты из Московского района.

Всеволод Беликов рассказал о целях штаба, отметив, что общественное объединение уже получает и обобщает инициативы от жителей, чьи дома могут войти в программу комплексного развития территорий. Вместе с этим решаются вопросы регламентирования работы, координации, организуются встречи с гражданами.

– Замечания, пожелания, опасения, риски горожан мы собираем для обобщения в единую базу данных и в итоге получим полноценный аналитический материал. В нем будут обозначены позиции юристов, градостроителей, градозащитников, экологов и всех тех, кто вовлечен в этот большой процесс, – сказал депутат.

Жители акцентировали внимание на необходимости обеспечения прозрачности процедуры голосования «за» и «против» участия в реновации, индивидуального подхода к каждому дому при определении его состояния, получения гражданами квартир в своем квартале. Также звучали предложения об обязательном учете мнений всех участников реновации, организации конкурсов на разработку потенциальных проектов КРТ, предоставлении участникам программы квартир, равнозначных по метражу и количеству комнат тем, которые они занимали ранее, четкое обозначение условий расселения.     

Михаил Амосов призвал жителей высказывать инициативы не только в ходе встреч, но и направлять их депутатам – членам штаба. Он отметил, что за последние месяцы к нему поступило более двухсот обращений по теме реновации. В свою очередь Екатерина Машкова также заявила о готовности ОНФ продолжить сбор предложений, которые впоследствии будут переданы на рассмотрение штаба.

Добавим, что в собрании участвовали около ста жителей. Это третья встреча, организованная членами штаба. Ранее они прошли в Невском и Московском районах.

Источник: ЗАКС
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