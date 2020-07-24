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Питерец.ру » Культура » Панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху»

Панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В мультимедийном Историческом парке «Россия – моя история» состоится панельная дискуссия

4 августа в 16.00 в мультимедийном Историческом парке «Россия – моя история» состоится панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху», модератором которой выступит народный артист России Николай Буров.

Спикеры Татьяна Черниговская (доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, профессор СПбГУ), Илья Демаков (учитель года России (2017), учитель истории Гимназии №116 (Санкт-Петербург), эксперт ОЦ «Сириус» и МДЦ «Артек»), Алексей Алексеев (доктор исторических наук, заведующий Отделом рукописей Российской национальной библиотеки), Сергей Некрасов (директор Всероссийского музея А. С. Пушкина) обсудят актуальные проблемы сохранения письменности в условиях растущей цифровизации, пути развития интереса к письменности и, шире, к русскому языку у подрастающего поколения, значимости письменной практики для всестороннего развития человека.

Участники встречи расскажут о своем видении ситуации и поднимут острые вопросы, ответы на которые определяют будущее русской культуры. Есть ли место письменной практике в цифровом мире? Действует ли правило «Пиши правильно» для интернета? Эффективная коммуникация – картинка или письмо? Можно ли надеяться на генетическую память? Как изменилась литература в эпоху digital? Сможет ли цифровое поколение воспитать нового Пушкина?

Панельная дискуссия станет стартом масштабного проекта «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху», нацеленного на поиск решений проблемы сохранения письменной практики в российской культуре.

Дискуссия пройдет как в офлайн-формате по адресу: Бассейная ул., д. 32, стр. 1, так и в формате онлайн-трансляции на официальном Youtube-канале Исторического парка «Россия – моя история».

Ссылка на Youtube-канал

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Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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