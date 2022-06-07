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Питерец.ру » Общество » Слабая политика: Самонкин раскритиковал назначение Полякова на пост транспортного вице-губернатора Петербурга

Слабая политика: Самонкин раскритиковал назначение Полякова на пост транспортного вице-губернатора Петербурга

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
pixels.com
Слабая политика: Самонкин раскритиковал назначение Полякова на пост транспортного вице-губернатора Петербурга

Президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» и политолог Юрий Самонкин прокомментировал назначение Кирилла Полякова на должность вице-губернатора по транспорту Петербурга.

Напомним, что недавно на фоне провала транспортной реформы с места профильного вице-губернатора ушел Максим Соколов. Теперь ответственность за внедрение нововведений легла на плечи экс-главы комитета по транспорту Кирилла Полякова. Эксперт отметил, что Смольному необходима зачистка среди сотрудников, посты которых должны занимать креативные и профессиональные управленцы, например, из Москвы и других регионов России.

«Если чиновник в аппарате губернатора совершил какую-либо служебную ошибку, провалил ту же самую транспортную реформу, то, естественно, самое адекватное решение — это привлечение дополнительных специалистов, даже из Москвы для того, чтобы те проблемы, которые в Петербурге имеются, были закрыты. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется», — подчеркнул Самонкин.

Политолог добавил, что Москва придерживалась данного плана и добилась успехов. Однако петербургские власти предпочитают заниматься ротацией кадров, причем даже тех, кто в своей работе не преуспевает. В связи с этим, по его мнению, страдает информационная, социальная и любая другая политика команды губернатора Северной столицы Александра Беглова.

«Я не вижу никаких выступлений Беглова, его отчета о проделанной работе. Такое ощущение, что Смольный закрылся в своем квази-мире и принимает решения кулуарно», — предположил эксперт.

Поляков на посту вице-губернатора по транспорту займется проблемными вопросами внедренной с 1 апреля новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Первый и второй этап реформы показали при реализации свою недоработанность из-за некомпетентных «кураторов».

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