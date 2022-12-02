Депутаты планируют защитить от кальянов и вейпов жителей коммунальных квартир

Законопроект о запрете на курение кальянов, вейпов и прочих устройств для потребления никотинсодержащей продукции в коммунальных квартирах и общежитиях городской парламент начнет рассматривать в следующую среду. Инициативу депутатов Всеволода Беликова, Андрей Рябоконя, Антона Соловьева, Константина Чебыкина, Юрия Гладунова и Александра Ржаненкова комитет по законодательству сегодня внес в проект повестки дня очередного пленарного заседания Законодательного Собрания.

По действующей редакции Закона «Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» наказать можно было только тех, кто «окуривал» соседей непосредственно табачными изделиями. В прошлом году в федеральном законодательстве появилось понятие «никотинсодержащая продукция», и это позволяет расширить действие ограничений, установленных непосредственно в Петербурге.

Напомним, что сейчас все виды курения запрещены в помещениях общего пользования, лифтах, холлах и на лестницах многоквартирных домов. За такие нарушения предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, и до 3 тысяч, если это произошло на детской площадке.