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Питерец.ру » Общество » Депутаты планируют защитить от кальянов и вейпов жителей коммунальных квартир

Депутаты планируют защитить от кальянов и вейпов жителей коммунальных квартир

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Парламентарии планируют защитить от кальянов и вейпов жителей коммунальных квартир

Законопроект о запрете на курение кальянов, вейпов и прочих устройств для потребления никотинсодержащей продукции в коммунальных квартирах и общежитиях городской парламент начнет рассматривать в следующую среду. Инициативу депутатов Всеволода Беликова, Андрей Рябоконя, Антона Соловьева, Константина Чебыкина, Юрия Гладунова и Александра Ржаненкова комитет по законодательству сегодня внес в проект повестки дня очередного пленарного заседания Законодательного Собрания.

По действующей редакции Закона «Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» наказать можно было только тех, кто «окуривал» соседей непосредственно табачными изделиями. В прошлом году в федеральном законодательстве появилось понятие «никотинсодержащая продукция», и это позволяет расширить действие ограничений, установленных непосредственно в Петербурге.

Напомним, что сейчас все виды курения запрещены в помещениях общего пользования, лифтах, холлах и на лестницах многоквартирных домов. За такие нарушения предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, и до 3 тысяч, если это произошло на детской площадке.

Источник: ЗАКС
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