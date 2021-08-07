В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда

27 января, в день окончания блокады Ленинграда, был дан старт Международному проекту «Слово Победителя. Блокада».
Проект посвящен 80-летию начала блокады и направлен на сохранение исторической памяти и повышение уровня знаний жителей России и других стран о подвиге жителей и освободителей Ленинграда. Его организаторами выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и «Фонд поддержки национальных проектов» при информационной поддержке Архивного комитета Санкт-Петербурга.
Сейчас добровольцы активно посещают жителей блокадного Ленинграда и освободителей города. Так, активисты Движения Ленинградской области навестили ребенка войны Гаврилову Ираиду Михайловну. Всю блокаду Ираида Михайловна провела в Ленинграде. В самые тяжелые годы ей приходилось искать еду на улицах, зачастую подбирая её у скончавшихся жителей и павших солдат. Во время обстрелов ей было на столько страшно, что ненароком радовалась за тех, кто уже погиб. Ведь им уже не страшно.
После войны сразу пошла на работу помогать стране восстанавливаться после войны.
В Санкт-Петербурге Волонтеры Победы навестили Тамару Алексеевну Галашову. За тёплой беседой добровольцы узнали не только историю её жизни, но и рассмотрели сохранившиеся фото Тамары Алексеевны времен блокады.
Когда началась блокада города, ей было 13 лет. После смерти родителей, прибавив себе 2 года, Тамара Алексеевна ушла на Ленинградский фронт в 268-ю дивизию санитаром. Была на передовой, спасла 15 человек во время боя, получила ранение. Была контужена и отправлена в Ленинград в госпиталь. В 1942 году после госпиталя пошла работать дворником, в 1943 году – на стройку.
В Красноярске активисты Движения записали на видео истории блокадников, среди которых были Валентина Степановна Антонова – почетный гражданин г. Красноярска, а также Галина Николаевна Боровикова - ветеран труда.