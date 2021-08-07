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Питерец.ру » Общество » В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда

В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда

27 января, в день окончания блокады Ленинграда, был дан старт Международному проекту «Слово Победителя. Блокада».

Проект посвящен 80-летию начала блокады и направлен на сохранение исторической памяти и повышение уровня знаний жителей России и других стран о подвиге жителей и освободителей Ленинграда. Его организаторами выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и «Фонд поддержки национальных проектов» при информационной поддержке Архивного комитета Санкт-Петербурга. 

«Волонтеры Победы уже не первый год сохраняют воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне. В год 80-тилетия начала блокады Ленинграда наша команда решила уделить особое внимание блокадникам и людям, которые помогали освободить город. С января Волонтеры Победы навещают ветеранов, чтобы помочь им по дому, записать видеовоспоминания и отсканировать уникальные документы, хранящиеся в личных архивах. Все собранные материалы действительно уникальны: многие из них не встретишь в других архивах. Это живая память свидетелей блокады. И эту память мы обязаны сохранить», – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Сейчас добровольцы активно посещают жителей блокадного Ленинграда и освободителей города. Так, активисты Движения Ленинградской области навестили ребенка войны Гаврилову Ираиду Михайловну. Всю блокаду Ираида Михайловна провела в Ленинграде. В самые тяжелые годы ей приходилось искать еду на улицах, зачастую подбирая её у скончавшихся жителей и павших солдат. Во время обстрелов ей было на столько страшно, что ненароком радовалась за тех, кто уже погиб. Ведь им уже не страшно.

«Война к нам быстренько пришла. Папу сразу взяли на фронт, осталось нас трое: я, братик и сестричка. Территория сначала переходила из рук в руки. Когда же нас освобождали, мы не знали какой день, какой год. Встретили Победу. Я даже не радовалась. Ведь всех забирают, а за нами не пришли», - поделилась Ираида Михайловна.

После войны сразу пошла на работу помогать стране восстанавливаться после войны.

В Санкт-Петербурге Волонтеры Победы навестили Тамару Алексеевну Галашову. За тёплой беседой добровольцы узнали не только историю её жизни, но и рассмотрели сохранившиеся фото Тамары Алексеевны времен блокады.

Когда началась блокада города, ей было 13 лет. После смерти родителей, прибавив себе 2 года, Тамара Алексеевна ушла на Ленинградский фронт в 268-ю дивизию санитаром. Была на передовой, спасла 15 человек во время боя, получила ранение. Была контужена и отправлена в Ленинград в госпиталь. В 1942 году после госпиталя пошла работать дворником, в 1943 году – на стройку.

В Красноярске активисты Движения записали на видео истории блокадников, среди которых были Валентина Степановна Антонова – почетный гражданин г. Красноярска, а также Галина Николаевна Боровикова - ветеран труда.

Источник: Волонтеры Победы
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