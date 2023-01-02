Ярким событием 2022 года был разгром петербургского ВООПИиК — градозащитница Капитонова

Градозащитница Анна Капитонова назвала «разгром» петербургского ВООПИиКа самым ярким событием прошлого года. Активистка также анонсировала продолжение борьбы за сохранение исторических зданий в мегаполисе, которые разрушаются из-за бездействия Смольного и администрации губернатора Александра Беглова.

«Ярким событием был разгром петербургского ВООПИиК, меня он коснулся, меня исключили из общества вместе с выдающимися коллегами – Борисом Вишневским, Алексеем Ковалевым, Александром Кононовым. Я горжусь такой компанией, мне кажется, что это признание нашего общего вклада в градозащитное дело», — подчеркнула экс-председатель Адмиралтейского отделения.

Капитонова добавила, что в текущем году продолжится борьба за спасение объектов культурного наследия (ОКН). Например, от сноса планируется защитить дом Басевича и особняк княгини Салтыковой.

Ранее СМИ писали, что летом 2022 года градозащитницу силой вывели из зала во время проведения собрания отделения ВООПИиКа. Вероятно, это было сделано для того, чтобы чиновники Смольного смогли «прогнуть» противников сноса ОКН в интересах застройщиков.