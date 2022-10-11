Подведены итоги третьего сезона Волонтерского кампуса

В понедельник, 10 октября, завершился последний этап реализации одного из масштабных проектов по спасению деревянных ОКН «Волонтерский кампус по сохранению и изучению памятников деревянной архитектуры Санкт-Петербурга (3 сезон)». Проект был организован городским отделением ВООПИиК совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке КГИОП, Союза реставраторов и проводился с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Основная цель этого проекта заключается в развитии волонтерства в сфере охраны культурного наследия и оказание практической помощи в сохранении деревянных памятников. Работа в рамках Проекта проводится по трем направлениям: волонтерские акции, обмерная практика студентов и мониторинг ОКН.

Волонтерские акции

В рамках Волонтерского кампуса было проведено 5 субботников на деревянных памятниках: «Дача М.Н. Бенуа (с территорией и службами)», «Дача Грубе (с территорией и службами)», «Дача Крона с территорией», «Дача деревянная 2-этажная» в пос. Левашово, «Дача Леснер с участком». По итогам субботников территории ОКН были очищены от мусора и, в значительной мере, от нежелательной самосевной растительности. В общей сложности с территорий объектов было вывезено более 100 кубических метров отходов. В акциях приняли участие более 500 волонтеров.

Обмерная практика

30 студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПб ГАСУ) приняли участие в программе летних практик. Они прослушали 5 лекций от преподавателей своих университетов, а также посетили 10 практических занятий на объектах, расположенных в Петергофе: «Дача М.Н. Бенуа (с территорией и службами)», «Дача Грубе (с территорией и службами)», «Дача Крона с территорией». Педагоги рассказали об архитектурных особенностях памятников деревянного зодчества, об охране объектов культурного наследия России и Санкт-Петербурга. Добровольцы провели фотофиксацию, обмеры фасадов и внутренних интерьеров ОКН, сделали чертежи и полный анализ актуального состояния каждого памятника, а также изучили процесс обмеров с помощью современных цифровых технологий. Благодаря работе студентов в обмерной практике Проекта, удалось получить обмеры фасадов и интерьеров зданий, что пригодится при создании проекта реставрации этих ОКН.

Евгения Петрашень: «“Волонтёрский кампус” стал первым опытом получения грантовой поддержки для нашего проекта Арт-резиденции СПбГУ “Дача Бенуа”, который развивается уже не один год! Благодаря сотрудничеству с ВООПИИК, мы получили новые компетенции и, очень надеюсь, что приблизили начало реставрации наших любимых исторических дач!»

В рамках проекта «Волонтерский кампус по сохранению и изучению памятников деревянной архитектуры Санкт-Петербурга (3 сезон)» совместно с ООП «Дизайн среды» СПбГУ был организован Лекторий: «Дача Бенуа в Петергофе - Арт-резиденция СПбГУ», посвящённый методам работы над проектами ревитализации ОКН. Слушатели получили возможность познакомиться с уникальными методиками ООП «Дизайн среды» СПбГУ, а также принять участие в доработке результатов практик и подготовке следующего этапа работы над проектом.

Мониторинг памятников деревянной архитектуры

Участники мониторинга прослушали курс из 5 теоретических занятий. Программа обучения была составлена специалистами городского отделения ВООПИиК совместно с КГИОП и включала лекции по сохранению объектов культурного наследия. Добровольцы получили навыки по выявлению памятников архитектуры и необходимые знания о проведении мониторинга объектов культурного наследия. После теоретической части участники применили полученные знания на практике – самостоятельно провели оценку 15 памятников архитектуры, расположенных в Петербурге и пригородах, составили акты технического состояния и написали отчеты о проделанной работе. В этом году курс по мониторингу ОКН прошли 20 человек. Все работы проходили с участием экспертов и специалистов в области охраны культурного наследия.

Более 200 участников проекта «Волонтерский кампус по сохранению и изучению памятников деревянной архитектуры Санкт-Петербурга (3 сезон)» стали зарегистрированными участниками Всероссийского волонтерского движения на сайте Добро.ру

Сегодня ВООПИиК сохраняет свои лучшие традиции, продолжает заниматься не только градозащитной, но и просветительское работой: воспитанием молодежи и организацией волонтеров. Проведение на объектах культурного наследия Волонтерского кампуса позволило повысить профессиональные компетенции участников Проекта в области реставрации и архитектуры, расширить кругозор в области культурного наследия Санкт-Петербурга, а также оказало практическую помощь в сохранении деревянных памятников.

Проект «Волонтерский кампус по сохранению и изучению памятников деревянной архитектуры Санкт-Петербурга (3 сезон)» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».