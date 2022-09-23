Мониторинг вместо реставрации: ВООПИиК и КГИОП придумали курсы для градозащитников

Петербургское отделение ВООПИиК совместно с КГИОП и Союзом реставраторов города открыли набор волонтеров на обучение мониторингу объектов культурного наследия, а именно – памятников деревянной архитектуры.

Ее участникам обещают цикл лекций по сохранению объектов, освоение навыков выявления памятников архитектуры и знания о проведении мониторинга деревянных зданий. После этого волонтеры должны будут закрепить свои умения на практике: самостоятельно провести оценку памятников архитектуры и фотофиксацию, составить акты технического состояния и написать отчет.

Курс рассчитан на 20 человек, поэтому отбор будет проводиться на конкурсной основе. Будущих волонтеров предупредили, что большая часть объектов мониторинга находится за чертой города, чтобы они заранее могли рассчитать свои силы и возможности.

Стоит отметить, что на сайте «Добро.ру», через который предложено записываться на курсы, целью проекта «Волонтерский кампус по сохранению и изучению памятников деревянной архитектуры Санкт-Петербурга» значится «привлечение внимания граждан к проблеме сохранения культурного наследия» и «практическое содействий в сохранении памятников деревянной архитектуры». Однако там не указано, как в последующем будут использованы отчеты волонтеров, какие действия за ними последуют и как это поможет сохранить здания.

Необходимость заниматься в первую очередь именно деревянными памятниками, к тому же находящимися за чертой города, не очевидна. Но, вероятно, ВООПИиК, который является соорганизатором проекта, вслед за Смольным начал игнорировать более насущные для Петербурга проблемы. Ведь организация недавно переизбрала руководство, исключив из своих рядов многих известных градозащитников, в том числе Александра Кононова.

Проблемы города, в том числе связанные с памятниками архитектуры, безо всяких курсов регулярно фиксируют простые горожане и активисты, которые занимаются градозащитной деятельностью. Свои жалобы они оставляют в группах профильных структур правительства и на портале «Наш Санкт-Петербург». Судя по инфографике сайта, сейчас на рассмотрении находится 116 тысяч сообщений. В их числе – жалобы на обрушения фасадов, кровли, элементов декора, неудовлетворительное состояние лестниц и творчество графитчиков.

В то же время, сегодня в городе разрушаются тысячи исторических зданий, о чем известно уже давно. Например, дом Лермонтова на Садовой, 61. Объект был признан аварийным и расселен в 2010 году. С 2016 году он находится в пользовании у Мариинского театра. Арендатор должен отреставрировать здание, после чего ему разрешается частично использовать его под жилье для сотрудников и приезжих артистов. Однако работы до сих пор не начаты.

В плачевном состоянии находится и Конюшенное ведомство, расположенное на канале Грибоедова и построенное по проекту архитектора Николая Гербеля в XVIII веке. Это здание тоже передали инвестору, который в 2010 году намеревался создать там отель. Позже эти планы свернули из-за протестов градозащитников, и с тех пор объект продолжает покрываться трещинами и приходить в негодное для реставрации состояние.



Между тем, с того времени для него еще не раз создавали концепции развития. Архитектурные бюро предлагали вполне достойные варианты приспособления его к современному использованию с созданием в его стенах культурного пространства. Например, там могли бы появиться галереи, театры и художественные мастерские. По последним данным, в мае объект через торги передали московской компании «Бахчасарай». Это вызвало недоумение у граждан, ведь официально компания занимается продажей продуктов питания и табачных изделий. А эксперты, комментируя происходящее, сходились во мнении, что объекту нужен инвестор с большим опытом реставрации подобных зданий, который не испугается больших вложений и будет готов ждать окупаемости затрат длительное время.

Печальная участь, похоже, скоро постигнет и особняк Веге – дом основателя Киновиевского ультрамаринового завода Георгия Веге в стиле эклектика. В XXI веке здание сильно пострадало от вандалов, которые растащили витражи, изразцы и другие элементы декора. Кроме того, у объекта прогнила кровля и перекрытия, а стены поразили плесень и грибок. В 2018 году дом выкупила компания Setl Group, намереваясь привести его в порядок. Но годом позже инвестор заявил о решении продать особняк. На сегодня реставрация так и не проведена.