Эксперт Гусев предупредил ЗакС о недопустимости написания законов для чиновников Смольного

Руководитель проекта «Делайте правильно» Дмитрий Гусев назвал нынешнюю законодательную работу ЗакСа Смольного «провокаций социальной напряженности», которая может привести к серьезным последствиям.

Ранее эксперты отмечали исчезновение автономности и продуктивности в работе петербургского парламента после прихода на должность спикера Александра Бельского. Ярким примером этого служит принятый в спешке «сырой» закон о КРТ, отвечающий интересам застройщиков, а не жителей города.

«Законы должны писаться в интересах граждан, а исполнительная власть в интересах граждан эти законы должна реализовывать. Нынешний состав петербургского парламента все немножко перевернул, теперь у нас законы пишут для чиновников, а недовольных граждан, как правило, называют "пятой колонной", изменниками Родины или еще как-то», — заметил Гусев.

По его словам, при дальнейшем игнорировании чиновниками Смольного интересов граждан ситуация может вылиться в протесты.

«Уроки истории показывают, что такая ситуация долго происходить не может, а во-вторых, как правило, заканчивается печально для всех, и для власти, и для граждан. Это уроки 17-го года, 91-го года. Поэтому я надеюсь, что в какой-то момент здравый смысл все-таки победит, и чиновники начнут работать в интересах граждан, а депутаты, включая господина Бельского, начнут работать для людей, а не для Смольного», — констатировал эксперт.

Ранее СМИ писали о решении Беглова увеличить себе и своим подчиненным зарплату, мотивировав это «особыми условиями труда». После этого жители Петербурга раскритиковали политика.