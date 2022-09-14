Эксперт Гусев предупредил ЗакС о недопустимости написания законов для чиновников Смольного

Руководитель проекта «Делайте правильно» Дмитрий Гусев назвал нынешнюю законодательную работу ЗакСа Смольного «провокаций социальной напряженности», которая может привести к серьезным последствиям.
Ранее эксперты отмечали исчезновение автономности и продуктивности в работе петербургского парламента после прихода на должность спикера Александра Бельского. Ярким примером этого служит принятый в спешке «сырой» закон о КРТ, отвечающий интересам застройщиков, а не жителей города.
По его словам, при дальнейшем игнорировании чиновниками Смольного интересов граждан ситуация может вылиться в протесты.
Ранее СМИ писали о решении Беглова увеличить себе и своим подчиненным зарплату, мотивировав это «особыми условиями труда». После этого жители Петербурга раскритиковали политика.