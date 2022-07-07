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Депутат Вишневский раскритиковал петербургских чиновников за молчаливое одобрение сноса ОКН

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Опубликовал: Anton78
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Депутат Вишневский раскритиковал петербургских чиновников за молчаливое одобрение сноса ОКН

В Петербурге продолжают уничтожать объекты культурного наследия (ОКН). На днях начали сносить дом Шагина на Фонтанке. Депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский считает, что за этим может стоять «серая» коалиция из чиновников и застройщиков.  

Вишневский входил в коллегию петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), но недавно был исключен оттуда вместе с многими другими известными градозащитниками Северной столицы. Парламентарий отметил, что из группы ВООПИиК исключили всех патриотов Петербурга, избрав при этом новое руководство коллегии.

«Потом провели, на мой взгляд, совершенно нелегитимную конференцию, избрав руководство, которое совершенно не заинтересовано в реальной градозащите. Поэтому ничего удивительно в происходящем нет. Мы будем оспаривать эту конференцию в суде, я надеюсь, что эти, так называемые, итоги будут отменены, потому что все это проходило с вопиющими нарушениями и это все не очень сложно доказать», — рассказал депутат.

Вишневский обратил внимание на то, что организация, которая должна защищать архитектурные памятники, делает абсолютно обратное. В итоге такой кооперации чиновников КГИОП, Смольного и застройщиков Северная Венеция может потерять аутентичность своего исторического облика. 

«Она может обернуться разрушением части исторического Петербурга. Вся атака на ВООПИиК и на Совет по культурному наследию, из которого тоже выкинули самых активных защитников только что (Марголиса, Ковалева, Кононова, Минутину), связана с намерением КГИОП изменить городской закон о зонах охраны и сделать так, чтобы охранялись не все здания, построенные до 1917 года, а только те, которых не включат в список "ценной застройки". Состав списка будут определять их эксперты, но мы знаем, каких экспертов привлекает КГИОП и какие экспертизы он признает. Часть исторического города при этом мы можем просто потерять», — с грустью заявил Вишневский.

Ранее СМИ обратили внимание, что состав петербургского ВООПИиК был существенно преобразован - Смольный исключил оттуда всех, кто был действительно заинтересован в охране исторического облика Петербурга. Их заменили на более сговорчивых людей, которые будут отрабатывать повестку КГИОП и узаконят снос исторических построек ради выгоды застройщиков.

Вышесказанное еще раз констатирует факт попустительского отношения губернатора Петербурга Александра Беглова по отношению к охране ОКН. Локальная пресса уже не раз указывала на то, что под руководством действующего главы города город может лишиться многих объектов культурно-исторического наследия.

СМИ 6 июля проинформировали о том, что очередной петербургский ОКН, дом Шагина, сносят в авральном темпе. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин немедленно поручил возбудить уголовное дело по факту нелегитимного сноса исторического строения.

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