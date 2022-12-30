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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти завершился осенний призыв

В Ленобласти завершился осенний призыв

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Опубликовал: Вадик Котов
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Из региона на военную службу направлено около 1200 человек.

Из региона на военную службу направлено около 1200 человек. Большинство ленинградцев будут проходить службу по призыву в пределах Западного военного округа. Все призывники получили необходимое обмундирование, электронные документы и банковские карты.

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин  напомнил, что солдаты-срочники не направляются в зону проведения специальной военной операции. После службы в армии появляется  больше возможностей устроиться на достойную работу, и, что самое важное, армия делает из мальчишек настоящих мужчин. 

В настоящий момент служба в армии позволяет получить  дополнительные профессии, такие как водитель, автомеханик, повар, электросварщик.

Осенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, 1 ноября.

Источник: Администрация Ленобласти
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