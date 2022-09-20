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Петербург готовится к осеннему призыву в Вооруженные Силы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
На заседании правительства Санкт‑Петербурга заслушан вопрос о призыве граждан на военную службу в октябре-декабре 2022 года.

На заседании правительства Санкт‑Петербурга заслушан вопрос о призыве граждан на военную службу в октябре-декабре 2022 года.

Губернатор Александр Беглов отметил, что призыв проводится согласно Указу Верховного Главнокомандующего – Президента России. Перед городом стоит задача обеспечить стопроцентное выполнение плана призыва.

Александр Беглов отметил, что Петербург всегда успешно проводил призывные кампании. «Служба в армии – почетная обязанность гражданина России. Она дает преимущества в дальнейшем. Отслужив по призыву, молодой человек получает право на льготное поступление в государственные вузы», – подчеркнул губернатор. 

За организацию призыва отвечают Военный комиссариат, районные администрации и муниципальные образования. На глав муниципальных образований возложены обязанности председателей комиссий.

Обязанность координировать работу всех ответственных за призыв органов возложена на районные администрации.  Вопросы оповещения граждан поставлены на контроль глав муниципалитетов и районов.

Александр Беглов особо отметил, что проходящие срочную службу ребята не участвуют в боевых действиях, но чувствовать свою причастность к защите страны в наше время – особый предмет для гордости. Он подчеркнул, что молодые петербуржцы честно и достойно служат в войсках, учатся военному делу.

Участники заседания обсудили взаимодействие в ходе призывной кампании между администрациями районов, муниципальными образованиями, военными комиссариатами, органами внутренних дел и другими организациями.

Осенний призыв граждан на военную службу будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2022 года.

Источник: Администрация Петербурга
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