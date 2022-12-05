Призывник сделал предложение девушке перед отправкой на службу в Ленобласть

В России продолжается осенний призыв граждан на военную службу. В Емве (Республика Коми) юноша, призванный на службу в Ленинградскую область в 33-ю отдельную бригаду оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии, сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо перед отправкой в войска.

На железнодорожном вокзале в присутствии командиров и сослуживцев военнослужащий по призыву Даниил Кочнев сделал предложение своей девушке Анастасии. Молодой человек подарил любимой цветы, встал на одно колено перед девушкой и после положительного ответа надел кольцо на её безымянный палец.

Даниил Кочнев и ещё более 160 призывников из Коми пройдут военную службу в Северо-Западном округе Росгвардии. Молодые люди прошли тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация. Перед отправкой в войска юноши получили комплект военной формы нового образца «мох», усовершенствованной в соответствии с пожеланиями личного состава.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие по призыву будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах северо-запада России.

Всего из регионов северо-запада в Росгвардию будет призвано более 1,5 тысяч граждан.