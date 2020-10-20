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Питерец.ру » Общество » Первые призывники из Санкт-Петербурга отправились на военную службу

Первые призывники из Санкт-Петербурга отправились на военную службу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Первые призывники из Санкт-Петербурга отправились на военную службу

Сегодня на сборном пункте военного комиссариата Санкт-Петербурга состоялась первая отправка граждан, призванных на военную службу этой осенью, в воинские части Западного военного округа.

Прибывшие юноши сдали экспресс-тесты, подтвердившие их здоровье. На военную службу убыли 25 человек. На успехи в освоении воинской специальности и защите Отечества призывников напутствовал военный комиссар Санкт-Петербурга Герой Российской Федерации полковник Сергей Качковский.

Перед отправкой в войска все призывники были обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты – медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями.

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