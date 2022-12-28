Петербург будет привлекать НКО для помощи ветеранам боевых действий

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский одобрил инициативу петербургских парламентариев об объединении усилий города и некоммерческих организаций для повышения эффективности помощи ветеранам боевых действий. Соответствующий законопроект на рассмотрение Собрания внесли депутаты Игорь Высоцкий, Валерий Гарнец, Олег Милюта и Денис Четырбок. Авторы предложили оказывать за счет городского бюджета финансовую, имущественную, организационную и другие виды поддержки социально ориентированным НКО, которые занимаются социальной и психологической адаптацией ветеранов и членов их семей.

– Пройдет совсем немного времени и домой вернутся тысячи петербуржцев, которые сегодня защищают нашу Родину на Донбассе. И мы будем обязаны помочь им адаптироваться к мирной жизни, решить все социальные, профессиональные и юридические вопросы. Поэтому для города очень важен огромный практический опыт таких ветеранских организаций, как, например, «Боевое братство». Социально ориентированный некоммерческий сектор – это возможность дойти до каждого, кому потребуется помощь, заметить каждую нерешенную проблему. Объединение усилий государства и общества обычно дает максимальный результат, – отметил спикер петербургского парламента.