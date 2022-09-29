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Питерец.ру » Экономика » Поддержка бизнеса и прорывной бюджет: чем запомнился первый год работы 7-го созыва парламента

Поддержка бизнеса и прорывной бюджет: чем запомнился первый год работы 7-го созыва парламента

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Поддержка бизнеса и прорывной бюджет: чем запомнился первый год работы 7-го созыва парламента 

Сегодня седьмой созыв Законодательного Собрания отмечает годовщину. 29 сентября 2021 года городской парламент нынешнего состава провел первое заседание.

— Благодарю всех депутатов, коллег из Правительства города и федеральных ведомств за конструктивную работу в прошлом сезоне. Хочу отметить высокий уровень гражданской ответственности каждого парламентария, их стремление внести вклад в развитие Северной столицы. Депутатский корпус активно подключается к решению проблем петербуржцев, оказывает им адресную помощь. Впереди — немало амбициозных задач, и мы готовы трудиться на благо Петербурга, — подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

В минувшем сезоне депутаты за 47 встреч рассмотрели сотни проектов законов, постановлений и решений. Утвержден целый ряд инициатив, значимых для социально-экономической жизни Петербурга. Среди наиболее важных — закон о бюджете, меры поддержки малообеспеченных семей  и долгожителей, беспрецедентные преференции для малого и среднего бизнеса, туристической сферы и инвесторов, стимулирование импортозамещения.

Напомним, в состав Законодательного Собрания Петербурга седьмого созыва входят представители шести фракций. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко».

 

Парламентский сезон 2021-2022 в интересных фактах

Самым насыщенным стало заседание 29 июня: парламентарии обсудили 48 инициатив. Рекордсменом по длительностиоказалась встреча законодателей, состоявшаяся 23 июня — 7 часов 35 минут. А самое стремительное заседание — 6 октября — продлилось всего 71 минуту.

Всего же за прошлый год депутаты заседали 111 часов 45 минут и произнесли более 730 тысяч слов.

Отметим, что наибольшее число законопроектов внесли Денис Четырбок, Всеволод Беликов, Павел Крупник. Не пропустили ни одного заседания Михаил Барышников, Вячеслав Бороденчик, Валерий Гарнец, Борис Зверев, Павел Иткин, Антон Рудаков, Александр Ходосок и Денис Четырбок.

СМИ и горожане традиционно обращают пристальное внимание на деятельность городского парламента. Самыми упоминаемыми в медиа и соцсетяхдепутатами 7-го созыва стали спикер Собрания Александр Бельский, а также депутаты Борис Вишневский и Павел Крупник.

Источник: ЗАКС
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