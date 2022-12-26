Подарили елку

Жители Донбасса переживают непростой период. Конечно, после присоединения к России у этих людей появилась надежда. Однако еще предстоит сделать многое. Поэтому здесь ведется активная работа по восстановлению.

«Питерец.ру» напоминает, что Северная столица оказывает помощь Мариуполю. Это одно из направлений, в котором работают петербургские власти. В преддверии новогоднего праздника Петербург подарил Мариуполю елку.

Эту 20-метровую красавицу установили на пл. Свободы. Благодаря помощи Северной столицы, в Мариуполе пройдут детские мероприятия. Школьники этого города смогут отправиться в Петербург во время каникул. В общем, власти Петербурга продолжают реализовывать различные программы, чтобы помогать мариупольцам.