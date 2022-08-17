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Питерец.ру » Экономика » Петербург получит 131 миллион

Петербург получит 131 миллион

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербургу компенсируют расходы на медпомощь Донбассу

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица получит компенсацию за медицинскую помощь и лекарственные препараты для жителей Украины и Донбасса. Эти расходы будут возмещены из федерального бюджета. В итоге Петербург получит 131,2 млн руб.

Силами петербургских специалистов помощь получили более 5 тыс. человек. Среди них были жители Мариуполя. Напоминаем, что Петербург взял на себя ответственность за помощь этому городу.

В Мариуполе ведутся серьезные работы по восстановлению социальных объектов и жилых домов – речь идет о 30 зданиях. Предпринимают и другие меры поддержки. Между Петербургом и Мариуполем установились тесные отношения. Поэтому идет активное взаимодействие на разных уровнях.

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