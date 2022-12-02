В Ленобласти ускоряются пригородные электропоезда

С 11 декабря 2022 года в Ленинградской области ускоряются пригородные электропоезда из Петербурга в Тосно и в Тихвин, из Волховстроя и Выборга в Петербург.

«Ускорение пригородных электропоездов ― это оперативный ответ на растущий пассажиропоток. Эта улучшит транспортное облуживание пассажиров Ленинградской области за счет использования скоростных качеств поездов», ― прокомментировал председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

В частности, на «Ласточке» № 7003 можно будет доехать из Петербурга в Тосно быстрее на 11 минут. В новом расписании заложено сокращение времени в пути стандартных электричек: электропоезд № 6419/6420 из Волховстроя в Петербург доедет быстрее на 34 минуты, а № 6786 из Выборга (через Приморск) ― на 21 минуту, электричка № 6009/6010 между Петербургом и Тихвином также будет ехать на 21 минуту меньше. Всего в новом графике ускорение заложено для восьми электричек.

Подробнее об изменениях можно узнать на сайте АО «СЗППК» по ссылке.