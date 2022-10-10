Законопроект о бюджете города на 2023 год внесен на рассмотрение петербургского парламента

В Ротонде Мариинского дворца сегодня прошла церемония внесения на рассмотрение Законодательного Собрания законопроекта о бюджете города на 2023 и последующие два года. Председатель Комитета финансов СПб Светлана Енилина передала Председателю ЗС СПб Александру Бельскому и председателю бюджетно-финансового комитета парламента Михаилу Барышникову карту памяти с электронной версией документа объемом 103 гигабайта. Это на 13 гигабайт больше, чем в прошлом году. Впервые в истории Петербурга проект главного финансового документа готовился исходя из прогноза доходов городской казны более 1 триллиона рублей.Председатель петербургского парламента поблагодарил всех, кто трудился над проектом нового бюджета. В частности, Комитет финансов СПб, бюджетно-финансовый комитет ЗС СПб и депутатов Законодательного Собрания. Александр Бельский отметил, что во время «нулевых чтений», которые проходили все комитеты исполнительной власти и районные администрации, был выполнен очень большой объем работы. Согласованы позиции законодательной и исполнительной власти по приоритетным направлениям финансирования, а также учтены практически все предложения депутатов по решению социальных задач.

– Мы больше всего переживали, насколько справятся районы и комитеты с новыми возможностями, которые дает им существенно выросший бюджет Петербурга – готовы ли у них проекты для того, чтобы город развивался. Но уже в ходе обсуждения мы увидели, что была проделана действительно серьезная подготовительная работа. Проект бюджета получился сбалансированным. Достаточно много ассигнований выделено на такие приоритетные отрасли, как, например, образование. Только в качестве грантов на оборудование школьных лабораторий наши учебные заведения получат порядка двух миллиардов рублей. В целом – это, несомненно, настоящий бюджет развития, – рассказал Александр Бельский.

В частности, планируется, что расходы на реализацию Адресной инвестиционной программы в 2023 году впервые превысят 200 млрд руб. Будет введено в эксплуатацию, а также начато строительство в общей сложности более 30 школ и детских садов. Выделены деньги на ремонт и оснащение 123 школьных стадионов. Намечены работы по модернизации порядка 70 медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Запланировано приобретение 275 автобусов, троллейбусов и трамваев для развития сети городского наземного транспорта и 10 составов для метрополитена. На социальную поддержку граждан выделено свыше 122 млрд руб.

– В этом году мы обошли все районные администрации, комитеты, встречались с жителями, собирали их наказы и предложения. Во время «нулевых чтений» они очень подробно обсуждались, изыскивались возможности для того, чтобы удовлетворить эти просьбы. Особая благодарность – нашим налоговым органам, которые очень грамотно подходят к решению возложенных на них задач. В этом году впервые объем собранного налога на прибыль превысил объем налога на доходы физических лиц, – сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Михаил Барышников.

Председатель Комитета финансов Светлана Енилина отметила, что проект бюджета сформирован в полном соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и поблагодарила депутатов за конструктивное сотрудничество.

– Предстоит еще очень много работы до утверждения законопроекта. Бюджет стал более весомым по всем своим показателям – и по расходам, и по доходам. Существенно выросли расходы бюджета развития города. Уверена, что и в дальнейшим мы на площадках Законодательного Собрания так выстроим работу с депутатским корпусом, что в установленные сроки бюджет будет принят, – сказала она.

Рассмотрение законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в первом чтении предварительно запланировано на 26 октября.

Основные показатели бюджета на 2023 год, внесенные в законопроект:

· доходы – 1 057,0 млрд руб.,

· расходы – 1 169,9 млрд руб.,

· дефицит – 112,9 млрд руб.