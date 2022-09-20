Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии

Бюджет Петербурга в этом году перешагнет психологическую отметку в 1 трлн рублей. Об этом сегодня было официально заявлено на заседании городского правительства. В Смольном обсудили проект осенней корректировки бюджета Санкт‑Петербурга на 2022 год. В соответствии с нимдоходы города по сравнению с действующим законом увеличатся на 183,9 млрд рублей. Это на 21% больше, чем было запланировано. Годовой план по доходам за первые восемь месяцев исполнен более чем на 90%. Общий объем доходов бюджета в этом году составит 1 трлн 74 млрд 700 млн рублей. Расходы планируют увеличить на 8% – до 1 трлн 45 млрд 200 млн рублей. По словам Губернатора СПб Александра Беглова, почти 74 млрд рублей предлагают дополнительно вложить в реализацию социальной политики, развитие медицины и оснащение городских школ, а также первоочередные инфраструктурные проекты. Порядка 29,5 млрд рублей исполнительная власть рассчитывает направить на сокращение государственного долга.

Итоги заседания прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

– Бюджетный триллион – это не только о материализации планов. Хотя дополнительные 183,9 млрд рублей, несомненно, важны в условиях, когда городу необходимо опережающими темпами строить социальную и образовательную инфраструктуру. Бюджетный триллион с таким значительным опережением графика – это о доверии к власти и взаимодействии.

Еще на волне пандемии в Петербурге была выстроена эффективная система антикризисного менеджмента. В очень сложных условиях она позволила выстроить доверительные отношения с бизнесом и гражданами, не только нивелировать самые негативные моменты, но и обеспечить импульс к развитию. Сегодня мы видим результат. Вложенное городом в поддержку предпринимателей возвращается. Бизнес работает, люди получают зарплаты, к нам приходят новые налогоплательщики.

Теперь важно рационально распределить дополнительные доходы. Так, чтобы каждый рубль отработал на пользу жителям Петербурга. До конца года осталось совсем немного, поэтому действовать надо максимально оперативно. Сегодня я рекомендовал бюджетно-финансовому комитету парламента включиться в работу над корректировкой бюджета 2022 года еще до официального внесения законопроекта, – сказал спикер городского парламента.