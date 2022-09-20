ента новостей

14:40
Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии
14:38
В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев
13:13
Конкурс стихов «Кубок Охты»
11:51
ХXVI Слёт юных моряков
10:41
В Петербурге ограбили стоматолога
10:30
В Петербурге задержали 18-летнего парня за два эпизода мошенничества в отношении пенсионерок
10:19
В Петербурге задержали афериста подсунувшего пенсионерке купюру «банка приколов»
10:13
В Ленобласти задержали 16-летнего подростка, который обманным путем похитил у пенсионерок крупную сумму денег
10:01
В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам около 10 миллионов рублей
09:45
В Ленобласти тушили микроавтобус
09:03
Вертолеты армии Мьянмы обстреляли школу, шесть человек погибли
08:05
Что убивает смартфон?
08:03
Койки увеличивают
08:01
Ипотека снова актуальна
18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
18:49
Члены постоянной комиссии обсудили ход «мусорной реформы»
18:48
Депутаты обратились к Михаилу Мишустину по вопросу соблюдения законодательства при размещении радиоэлектронных средств
18:45
Состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности
18:44
Российские школьники встретятся на Черном море и обсудят вопросы патриотического воспитания
18:19
Дмитрий Николаев из СКА стал лучшим вратарём прошедшей недели в КХЛ
14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
14:09
В Петербурге дорожный кофликт закончился поножовщиной
13:46
В Ленобласти задержан мужчина, совершивший разбой
13:41
В Ленобласти задержан несовершеннолетний угонщик
13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
11:42
В Петербургском институте Росгвардии тренировались ставить рекорд по буксировке 19-тонного грузовика
11:35
На КАД столкнулись два большегруза
10:32
Вишневский раскритиковал Кадырова
10:22
Британия прощается с королевой Елизаветой
10:08
В Петербурге 10-летний мальчик попал под иномарку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии

Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии

0
53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии

Бюджет Петербурга в этом году перешагнет психологическую отметку в 1 трлн рублей. Об этом сегодня было официально заявлено на заседании городского правительства. В Смольном обсудили проект осенней корректировки бюджета Санкт‑Петербурга на 2022 год. В соответствии с нимдоходы города по сравнению с действующим законом увеличатся на 183,9 млрд рублей. Это на 21% больше, чем было запланировано. Годовой план по доходам за первые восемь месяцев исполнен более чем на 90%. Общий объем доходов бюджета в этом году составит 1 трлн 74 млрд 700 млн рублей. Расходы планируют увеличить на 8% – до 1 трлн 45 млрд 200 млн рублей. По словам Губернатора СПб Александра Беглова, почти 74 млрд рублей предлагают дополнительно вложить в реализацию социальной политики, развитие медицины и оснащение городских школ, а также первоочередные инфраструктурные проекты. Порядка 29,5 млрд рублей исполнительная власть рассчитывает направить на сокращение государственного долга.

Итоги заседания прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

– Бюджетный триллион – это не только о материализации планов. Хотя дополнительные 183,9 млрд рублей, несомненно, важны в условиях, когда городу необходимо опережающими темпами строить социальную и образовательную инфраструктуру. Бюджетный триллион с таким значительным опережением графика – это о доверии к власти и взаимодействии.

Еще на волне пандемии в Петербурге была выстроена эффективная система антикризисного менеджмента. В очень сложных условиях она позволила выстроить доверительные отношения с бизнесом и гражданами, не только нивелировать самые негативные моменты, но и обеспечить импульс к развитию. Сегодня мы видим результат. Вложенное городом в поддержку предпринимателей возвращается. Бизнес работает, люди получают зарплаты, к нам приходят новые налогоплательщики.

Теперь важно рационально распределить дополнительные доходы. Так, чтобы каждый рубль отработал на пользу жителям Петербурга. До конца года осталось совсем немного, поэтому действовать надо максимально оперативно. Сегодня я рекомендовал бюджетно-финансовому комитету парламента включиться в работу над корректировкой бюджета 2022 года еще до официального внесения законопроекта, – сказал спикер городского парламента.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-09-2015, 09:38
В 2016 году дефицит бюджета вновь составит 50 млрд. рублей
13-08-2021, 10:22
Ленобласть вошла в пятерку лучших по доходам от леса
12-11-2020, 12:47
В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год
14-09-2022, 11:28
Александр Бельский рассказал о планах на предстоящий парламентский год
31-05-2013, 18:16
На модернизацию коммунальной инфраструктуры Петербурга выделят 40 млрд рублей
2-10-2012, 14:40
Правительством Петербурга утвержден проект бюджета на 2013 год

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
113
Вчера, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
103
Вчера, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
0
102
Вчера, 13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
0
104
Вчера, 11:35
На КАД столкнулись два большегруза
Наверх