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Питерец.ру » Экономика » Фракция "Справедливая Россия - За правду" подала поправки к проекту городского бюджета на 2023-2025 годы

Фракция "Справедливая Россия - За правду" подала поправки к проекту городского бюджета на 2023-2025 годы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Справедливая Россия
Фракция "Справедливая Россия - За правду" подала поправки к проекту городского бюджета на 2023-2025 годы

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла поправки ко второму чтению проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга (Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Александр Новиков) подали ко второму чтению проекта городского бюджета на 2023 и на плановый период 2024-2025 годов 11 поправок на общую сумму перераспределения – более 17 млрд рублей.

Проект бюджета был одобрен Законодательным Собранием в первом чтении 26 октября. Поправки к документу будут рассматриваться в середине ноября.

Крупнейшей поправкой фракции «СРЗП» 8 млрд рублей предлагается передать в виде субсидии трем городским ГУПам - петербургскому метрополитену (+ 6 млрд руб), ГУП «Пассажиравтотранс» (+ 650 млн руб) и ГУП «Горэлектротранс» (+ 680 млн руб). За счет этих средств стоимость проезда в городском общественном транспорте всех видов может быть сохранена на уровне 2022 года: 60 рублей – наземные виды, 65 рублей – метро.

3,143 млрд рублей фракция СРЗП направляет на индексацию уровня инфляции материнского и земельного капиталов, а также субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан.

Еще 3 млрд рублей суммарно депутаты предлагают добавить Комитету по благоустройству и Комитету по развитию транспортной инфраструктуры на содержание дорог (на уборку, в том числе, зимнюю) и на их ремонт. Заложенную на эти цели индексацию финансирования на уровень инфляции в 8% депутаты предлагают увеличить до 23%.

Фракция также предлагает добавить администрациям 10 нецентральных районов средства на ликвидацию несанкционированных свалок. В одобренном в первом чтении проекте бюджета значительные потери по этим статьям потерпели районы, где проблема нелегальных мусорных мини-полигонов стоит особенно остро, - Выборгский, Калининский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Московский, Невский, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский. Поправка направлена на возвращение финансирования на уровень 2022 года.

Еще 27 млн СРЗП предлагает выделить на проектирование реставрации части старинного Шуваловского парка[2] с его уникальной гидросистемой и искусственной горой Парнас.

Прочие поправки фракции укрупняют финансирование ремонта отдельных магистралей, расширяют поддержку участников жилищных программ, стимулируют развитие промышленных производств и пр.

Средства предлагается перераспределить с расходов Комитета по туризму, а также изъять из Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга.

Комментирует Марина Шишкина:

– Наши поправки носят целевой характер. Во-первых, необходимо спасать горожан от повышения стоимости проезда в общественном транспорте. И средства в бюджете на это есть. Второе – нельзя допустить снижения финансирования ликвидации несанкционированных свалок. Это чревато новым мусорным коллапсом. И наконец, третий важный момент – содержание и ремонт дорог. Еще две-три недели, и уборка снега на дорогах вновь станет одной из самых актуальных городских тем. Траты на эту статью увеличены на уровень инфляции, но мы понимаем, что в условиях санкций только на содержание снегоуборочных машин потребуется больше средств. Будем добиваться принятия всех наших предложений.

Напомним, согласно проекту бюджета, принятому в первом чтении, доходы городской казны в этом году увеличиваются на 21% и составят 1 трлн 74 млрд рублей. Расходы вырастут на 8% - до 1 трлн 45 млрд рублей. Профицит составит 29,5 млрд рублей.

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