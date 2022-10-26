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Питерец.ру » Общество » Родители Петербурга добились, чтобы Смольный привел питание в кадетской школе в соответствие с нормами

Родители Петербурга добились, чтобы Смольный привел питание в кадетской школе в соответствие с нормами

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14
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
pkschool.ru
Родители Петербурга добились, чтобы Смольный привел питание в кадетской школе в соответствие с нормами

В среду депутаты ЗакСа Петербурга смогли ознакомиться с городским бюджетом на 2023 год. Его предоставил губернатор Александр Беглов. Он также рассказал, что в 2023 году тарифы на школьное питание в 2023 году будут дифференцированы в зависимости от калорийности.

В тарифах отдельно были вынесены цены для кадетских школ. Стоимость комплексных обедов там увеличилась вдвое, до 368 рублей.

Родители воспитанников кадетской школы Павловска отметили, что такой подход им нравится больше. Ранее они сообщали о нарушениях в работе оператора - «Артис-Детское питание». Уже отмечалось, что детей кормят с нарушением СанПиН. В соответствии с нормами, кадетам нужно более калорийное питание. Этого родители требовали с 2020 года.

Бывшая глава родительского комитета школы отмечала, что они требовали предоставить детям правильное питание, однако во всех инстанциях их ждали отказы. Официальные представители детей рады, что учащиеся смогут получить желаемое, даже несмотря на рост цен.

Однако есть основания полагать, что этого не случится. Администрация Пушкинского района расценивает кадетскую школу как обычную. В таких условиях родители будут вынуждены продолжить борьбу за соответствующее питание для своих детей.

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