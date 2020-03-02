Горячее питание в школах

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин подписал указ, согласно которому младшие школьники смогут получать бесплатное горячее питание. Оно должно будет предоставляться не реже одного раза в день. Такое решение вступит в силу с начала нового учебного года.

Ранее уже сообщалось, что в Петербурге с 1 сентября 2020 года учащиеся 1-4 классов смогут получать завтраки и обеды бесплатно. Так глава города Александр Беглов отреагировал на предложение президента, озвученное во время выступления перед Федеральным собранием. Тогда Владимир Путин предложил обеспечить горячим питанием всех младших школьников.

Получается, что теперь это стало не просто предложением, а законом. Однако власти Северной столицы отреагировали на инициативу президента достаточно быстро.