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Питерец.ру » Экономика » Питание школьников подорожало

Питание школьников подорожало

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Повысилась стоимость школьных завтраков и обедов

Дорожают практически все товары и услуги – таковы реалии наших дней. В стране растет инфляция, что неминуемо отражается на ценах. К сожалению, происходящее уже давно перестало нас удивлять.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице подорожает школьное питание. Установленная в начале учебного года стоимость не позволяет покрывать все возникающие расходы. Поэтому стоимость школьных завтраков и обедов увеличится.

Завтрак теперь будет стоить 87 руб., обед – 131 руб., комплексный обед – 218 руб. Раньше питание обходилось в 68, 119 и 188 руб. Изменения вступят в силу с 1 апреля. Об этом сообщили в Смольном.

При этом на финансирование школ выделено около 6,27 млрд руб. Из них 5,19 млрд руб. – это средства регионального бюджета, остальные – из федерального. В городе на Неве придают большое внимание вопросу питания школьников.

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