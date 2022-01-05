Сколько стоит школьное питание

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов подписал документ относительно стоимости школьного питания в 2022 году. Завтрак, обычный и комплексный обед будут стоить 68,5, 119,5 и 188 руб. соответственно.

Таковы расценки, которые будут действовать в школах и учреждениях среднего профессионального образования. В документе также утвержден перечень людей, которым полагаются льготы. Эти нормы закреплены Социальным Кодексом города.

Учащиеся также получат компенсацию, предусмотренную данным постановлением. Бесплатное питание положено школьникам 1-4 классов, а также отдельным категориям учащихся. Власти Северной столицы уделяют серьезное внимание вопросу питания. Это касается в том числе и качества пищи.