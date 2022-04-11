ента новостей

17:24
На путепроводе в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Ленобласти введут ограничение скоростного режима
16:15
На КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
12:39
В Петербурге задержан распростронитель
12:32
В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию
12:29
В Петербурге раскрыли разбойные нападения 10-летней давности
10:07
В Петербурге задержали распространителей наркотиков
09:36
Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter
09:34
Милонов против певицы
07:52
Резервный фонд пополнился
06:59
«Водоканал» борется с засорами
00:09
СКА второй раз подряд обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и с таким же преимуществом лидирует в серии плей-офф
18:32
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
09:31
Готовятся к летним лагерям
08:51
Петербуржцы за четырехдневку
08:25
Доллар упал еще больше
10:13
2 миллиона семьям погибших
09:33
Беглов прокомментировал персональные санкции
07:17
Вспоминаем про велосипед
07:34
Детей-инвалидов стало больше
07:21
Верните наши картины!
05:24
Теперь без Владимира Вольфовича
01:24
Пропусти шесть шайб в третьем периоде, СКА разгромно проиграл ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина
10:19
Выделили более миллиарда
09:41
Выпустили еще одну вакцину
07:44
Будут ли снижаться цены?
11:41
В Петербургеа задержали втоугонщиков, которые специализировались на кражах каршеринга
11:38
На мосту через реку Лубья в составе КАД на месяц перекроют две полосы движения
11:34
Водное шоссе: попасть из Петербурга в Кронштадт можно будет на скоростных катамаранах
08:21
Научились выявлять скрытый гепатит
08:13
Банки снизили проценты
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На путепроводе в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Ленобласти введут ограничение скоростного режима

На путепроводе в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Ленобласти введут ограничение скоростного режима

0
51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На путепроводе в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области введут ограничение скоростного режима

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 152 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой), в Сайменском микрорайоне города Выборг Ленинградской области введут ограничение скоростного режима.

«В связи с началом планово-предупредительных работ в период с 18 апреля по 15 июля, на путепроводе через автомобильную дорогу Подъезд к КПП "Брусничное 1" в составе  А-181 «Скандинавия» будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч., ширина каждой полосы движения будет уменьшена до 3,5 метров. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

 «В рамках планово-предупредительных работ будет выполнена локальная замена гидроизоляции и мостового полотна» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-10-2021, 12:48
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение
13-10-2021, 16:49
На подъездах к Выборгу введут реверсивное движение
24-01-2022, 22:15
На трассе «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
26-11-2020, 17:38
На путепроводе на трассе «Кола» ограничили пропускную способность
31-01-2022, 08:55
На «Кола» ограничат пропускную способность
11-10-2021, 18:58
В Ленобласти на «Сортавала» ограничат пропускную способность

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
616
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
602
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
638
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
670
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх