На путепроводе в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Ленобласти введут ограничение скоростного режима

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 152 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой), в Сайменском микрорайоне города Выборг Ленинградской области введут ограничение скоростного режима.

«В связи с началом планово-предупредительных работ в период с 18 апреля по 15 июля, на путепроводе через автомобильную дорогу Подъезд к КПП "Брусничное 1" в составе А-181 «Скандинавия» будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч., ширина каждой полосы движения будет уменьшена до 3,5 метров. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«В рамках планово-предупредительных работ будет выполнена локальная замена гидроизоляции и мостового полотна» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.