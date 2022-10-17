Учителя могут использовать WhatsApp

«Питерец.ру» сообщает, что в некоторых СМИ появилась информация относительно запрета использования мессенджера WhatsApp педагогами. Однако в Минпросвещения опровергли эти сведения.

В самом деле, школам рекомендована система «Моя школа». Это сервис федерального уровня. Однако коммуникация между учителями и родителями может осуществляться в разных мессенджерах.

Так что никакого запрета на WhatsApp нет. Сеть «ВКонтакте» пользуется здесь большей популярностью. Однако взаимодействие может осуществляться в разных соцсетях и мессенджерах.

С одной стороны, педагоги действуют согласно имеющимся рекомендациям. С другой – учителя обладают достаточным выбором платформ, никакого запрета на коммуникации через WhatsApp нет.