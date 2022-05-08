ента новостей

12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
12:06
В Петербурге задержали развратника из Архангельской области
12:02
В Петербурге неизвестный изнасиловал 14-летнюю девочку
11:53
В Ленобласти аферисты через WhatsApp выманили деньги у пенсионера
19:23
Более 4 тыс. военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге
14:06
В Ленобласти пенсионерку обокрали под предлогом вакцинирования от ковид-19
14:01
В Ленобласти подожгли Забытый автомобиль
12:27
Конюшенное ведомство в Петербурге может отойти азербайджанским «друзьям» Беглова
11:48
В Ленобласти песионерка перевела аферистам 40 тысяч рублей
11:39
На развязке КАД с Волхонским шоссе будут полностью перекрывать четыре съезда
07:36
Запад провалился
07:31
Что с цифровыми предпочтениями?
07:25
Сколько тратят на реабилитацию
19:53
Саперы ЗВО обследуют более 5 тыс. кв. м. территории Петербурга перед Парадом Победы
16:52
В Ленобласти задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на квартиру
16:49
В Ленобласти задержали мужчину, который избил пенсионера
16:39
Выставка «Всматриваясь в лица»
16:36
Выставка «Не без небес»
16:00
Петербуржцы объяснили политологу Солонникову «ненормальность» новой системы оплаты за проезд
14:21
Выставка «Геометрия пространства»
14:03
Шлюпочная регата на Ивановском (Белевском) карьере
13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
13:26
Карин Жан-Пьер станет новым пресс-секретарем Белого дома
13:03
Си Цзиньпин предупредил всех, кто сомневается в политике Китая по борьбе с COVID-19
12:44
В Ленобласти пьяная ссора обернулось двойным убийством
10:53
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Ливадия»
10:31
В Петербурге прошли соревнования по пляжному самбо
10:26
В Мурино у мужчины отобрали травматический пистолет
09:51
На КАД в районе Ломоносова перекроют две полосы движения
07:51
Он создал идеальный пельмень
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти аферисты через WhatsApp выманили деньги у пенсионера

В Ленобласти аферисты через WhatsApp выманили деньги у пенсионера

0
38
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Гатчинском районе Ленобласти пенсионеру в WhatsApp пришло сообщение о подписке на онлайн кинотеатр

вчера днем к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 69-летний житель города Коммунар. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что двумя днями ранее ему через мессенджер WhatsApp с неизвестного номера пришло сообщение о том, что у него есть подписка на онлайн кинотеатр.

Пенсионер перезвонил по номеру отправителя сообщения, чтобы разобраться в чем дело. Телефонный собеседник в итоге убедил назвать реквизиты банковской карты. После этого с карты пожилого человека было списано 17 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район кража пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-05-2022, 12:25
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера 220 тысяч рублей
1-12-2021, 11:41
В Ленобласти пенсионер перевел лжепрокурору около 100 тысяч рублей
9-11-2021, 10:38
В Ленобласти сосед по палате оставил пенсионера без 7 тысяч рублей
13-04-2022, 11:21
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера миллион рублей
20-10-2021, 10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
17-03-2022, 11:23
В Ленобласти вор похитил деньги из сумки пенсионерки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
13
Сегодня, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
103
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
110
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
0
141
5-05-2022, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
Наверх