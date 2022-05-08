В Ленобласти аферисты через WhatsApp выманили деньги у пенсионера

вчера днем к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 69-летний житель города Коммунар. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что двумя днями ранее ему через мессенджер WhatsApp с неизвестного номера пришло сообщение о том, что у него есть подписка на онлайн кинотеатр.

Пенсионер перезвонил по номеру отправителя сообщения, чтобы разобраться в чем дело. Телефонный собеседник в итоге убедил назвать реквизиты банковской карты. После этого с карты пожилого человека было списано 17 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 (кража).