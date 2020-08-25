Участвовать или наблюдать? Петербуржцы посмотрели в WhatsApp социальный спектакль «Через час»

В атмосферу доверительного разговора с актерами погрузились в качестве зрителей петербуржцы. Посредством мессенджера WhatsApp они приняли участие в интерактивном показе социального спектакля «Через час».

В течение полутора часов актеры публиковали в чате свои фотографии, голосовые сообщения, в которых рассказывали о личном. Все темы были знакомы и понятны зрителям: одиночество, буллинг, сложные взаимоотношения с родителями, друзьями, возлюбленными. Участники спектакля анонимны.

«Респект за искренность всем создателям. И за возможность выбора участия или наблюдения. Время ценно и будущее есть. Близость – это дорога, которая открывает человеческое в существовании. Такие мысли возникли у меня после просмотра вашего спектакля. Удачи команде!», – поделился впечатлением один из зрителей.

«Это очень живой спектакль, я будто находилась с вами в одном реальном пространстве. И столько разных историй, волнующих разных людей услышать за час... Спасибо, первый раз в таком формате спектакля участвовала, очень круто!!!», – добавил другой.

Идея проводить социальные спектакли в таком формате возникла весной с введением ограничительных мер в городе. Сегодня этот вариант доказал свою актуальность и востребованность. Узнать о новых показах можно в группе https://vk.com/center_kontakt .

Организатор – Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» и Александрийский театр в рамках программы «Другая сцена» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организацими.