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Питерец.ру » Культура » Участвовать или наблюдать? Петербуржцы посмотрели в WhatsApp социальный спектакль «Через час»

Участвовать или наблюдать? Петербуржцы посмотрели в WhatsApp социальный спектакль «Через час»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Посредством мессенджера WhatsApp они приняли участие в интерактивном показе социального спектакля «Через час».

В атмосферу доверительного разговора с актерами погрузились в качестве зрителей петербуржцы. Посредством мессенджера WhatsApp они приняли участие в интерактивном показе социального спектакля «Через час».

В течение полутора часов актеры публиковали в чате свои фотографии, голосовые сообщения, в которых рассказывали о личном. Все темы были знакомы и понятны зрителям: одиночество, буллинг, сложные взаимоотношения с родителями, друзьями, возлюбленными. Участники спектакля анонимны.

«Респект за искренность всем создателям. И за возможность выбора участия или наблюдения. Время ценно и будущее есть. Близость – это дорога, которая открывает человеческое в существовании. Такие мысли возникли у меня после просмотра вашего спектакля. Удачи команде!», – поделился впечатлением один из зрителей.
«Это очень живой спектакль, я будто находилась с вами в одном реальном пространстве. И столько разных историй, волнующих разных людей услышать за час... Спасибо, первый раз в таком формате спектакля участвовала, очень круто!!!», – добавил другой.

Идея проводить социальные спектакли в таком формате возникла весной с введением ограничительных мер в городе. Сегодня этот вариант доказал свою актуальность и востребованность. Узнать о новых показах можно в группе https://vk.com/center_kontakt.

Организатор – Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» и Александрийский театр в рамках программы «Другая сцена» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организацими.

Источник: Комитет по молодежной политике
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