Запрещать криптовалюту не будут

«Питерец.ру» напоминает, что ЦБ РФ предложил ввести в нашей стране запрет на операции с криптовалютой. Еще банков хотели лишить возможности вкладывать в эти виртуальные монеты.

Однако Правительство РФ предложило другой вариант. Минфин выступил с идеей регулирования рынка криптовалюты. Причем президент поддержал именно предложение Кабмина. Так что никакого запрета на крипту в России не будет.

Минфин предложил вариант регулирования, основанный на зарубежной практике. Правительство представило идеи, которые уже доказали свою эффективность в других странах. Операции с криптой должны будут осуществляться через банковскую инфраструктуру. Здесь необходимо создать сервис прозрачного блокчейна.

Идея регулирования рынка криптовалюты – разумное решение. Это хорошая новость и для петербуржцев. В городе на Неве есть немало людей, которые совершают сделки с криптовалютой. Среди них вы найдете обычных пользователей и опытных трейдеров.