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Питерец.ру » Общество » Пандемия завершена?

Пандемия завершена?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
arbat.media
Можно ли говорить о завершении пандемии коронавиурса?

Ситуация с коронавирусом в Петербурге по-прежнему остается достаточно напряженной. Она некритичная, и поводов для серьезного беспокойства нет. Но жителям города следует соблюдать меры предосторожности.

Подобная картина наблюдается и в других регионах. Посмотрим, что будет с количеством заболевших в ближайшие 2-3 недели. Пока все происходит примерно так, как прогнозировали специалисты.

«Питерец.ру» отмечает, что сегодня в мире начинают появляться лозунги о завершении пандемии. Но, во-первых, это утверждает Джо Байден, чья способность адекватно воспринимать реальность находится под вопросом. Во-вторых, для подобных оценок пока нет достаточных оснований.

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