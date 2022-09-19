Пандемия завершена?

Ситуация с коронавирусом в Петербурге по-прежнему остается достаточно напряженной. Она некритичная, и поводов для серьезного беспокойства нет. Но жителям города следует соблюдать меры предосторожности.

Подобная картина наблюдается и в других регионах. Посмотрим, что будет с количеством заболевших в ближайшие 2-3 недели. Пока все происходит примерно так, как прогнозировали специалисты.

«Питерец.ру» отмечает, что сегодня в мире начинают появляться лозунги о завершении пандемии. Но, во-первых, это утверждает Джо Байден, чья способность адекватно воспринимать реальность находится под вопросом. Во-вторых, для подобных оценок пока нет достаточных оснований.