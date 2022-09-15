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Волны коронавируса – что с ними делать?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
Яндекс
Появившись в 2019 году, коронавирус стал глобальной проблемой современности.

Появившись в 2019 году, коронавирус стал глобальной проблемой современности. Он унес жизни многих людей по всему миру. Ситуация 2020-2021 года была пугающей. Специалисты до конца не понимали, с чем столкнулись. К тому же появлялись новые штаммы, что приводило к панике среди населения.

В 2022 году все стало несколько иначе. Коронавирус ни куда не ушел. Он по-прежнему опасен. Но представители власти, ученые и медицинские специалисты получили больше информации. Появился позитивный опыт борьбы с данным заболеваниям.

Сезонные волны

Ученые прогнозировали, что рост числа заражений будет связан с сезонным фактором. Именно это мы сейчас и наблюдаем. Страна (да и весь мир) переживает очередную волну коронавируса.

Несмотря на увеличение числа заболевших в стране – мы наблюдаем показатели более 40 и даже 50 тыс. заражений в сутки – повода для паники нет. В большинстве случаев ковид проходит как обычное ОРВИ или бессимптомно.

Однако по-прежнему встречаются тяжелые формы заболевания. Это может быть пневмония или другое осложнения. На днях впервые с весны 2022 года был превышен суточный показатель смертности по стране – умерло более 100 человек.

Прогнозы

Когда в августе число заразившихся пошло на спад, предполагалось, что в сентябре картина может поменяться. Во-первых, начинается новый учебный год. Во-вторых, наступает осенний сезон. Так что очередная волна ковида не стала неожиданностью.

Специалисты отмечают, что в Москве и Петербурге наступает небольшое снижение заболеваемости. Но подъем будет наблюдаться в регионах. Скорее всего, именно такой окажется картина ближайших 2-3 недель.

Меры предосторожности

Бояться коронавируса не нужно, но и относиться к нему легкомысленно тоже нельзя. Важно применять необходимые меры предосторожности. При первых же симптомах ОРВИ и гриппа следует обратиться к врачу и пройти проверку. 

Одна из главных опасностей при коронавирусе – это поражение легких. Чтобы не допустить этого, необходимо своевременно обнаружить ковид и пневмонию. Промедление в таком вопросе может оказаться фатальным. Лучше вовремя сделать КТ легких и начать своевременное лечение (или убедиться в отсутствии проблем), чем усугубить ситуацию.

Записаться на эту процедуру вы можете в службе MRT-v-SPB https://mrt-v-spb.ru/kt-legkih/ . Позаботьтесь о себе и своем здоровье, ведь коронавирус все еще опасен. Но своевременное лечение в 95% случаев поможет с ним справиться.

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