Коронавирус отступает?

«Питерец.ру» отмечает, что, по данным ВОЗ, ситуация с коронавирусом улучшилась. Такая тенденция наблюдается в Европе, в том числе – в России. Причем это происходит вторую неделю подряд.

Улучшения происходят в тех странах, где принимаются необходимые меры в области здравоохранения и социальной сферы. Ранее в ВОЗ говорили, что пандемия может закончиться в начале следующего года. Но нельзя исключать, что придется столкнуться с новыми волнами.

Что касается Петербурга, то в городе на Неве тоже видны ковидные улучшения. Однако гражданам по-прежнему нужно сохранять бдительность. Следует помнить про индивидуальные средства защиты, соблюдение социальной дистанции и прочие меры предосторожности.