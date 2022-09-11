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Питерец.ру » Общество » Стартовал первый этап конкурса «Народный участковый 2022»

Стартовал первый этап конкурса «Народный участковый 2022»

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
ГУ МВД
Стартовал первый этап конкурса «Народный участковый 2022»

В Петербурге и Ленинградской области началось онлайн-голосование в рамках районного этапа Всероссийского конкурса на звание лучшего участкового.

С 11 сентября 2022 года стартует Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый». Цель акции - повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Конкурс пройдет в три этапа. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который на его взгляд наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Два этапа конкурса проводятся на сайте ГУ МВД России путем онлайн-голосования. На первом граждане голосуют за лучшего участкового от каждого района. Голосование будет доступно до 20 сентября. Затем с 7 по 16 октября жители Петербурга и Ленинградкой области выберут лучшего участкового региона.

Он, в свою очередь, будет представлять наш регион на федеральном уровне и поборется за звание лучшего участкового страны. Финальный этап будет доступен на сайте МВД России.

Ознакомиться подробнее с условиями конкурса и проголосовать можно ЗДЕСЬ

Источник: ГУ МВД
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