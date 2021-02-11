В Ленобласти ракетчики ЗВО провели первый этап конкурса профессионального мастерства «Специальный маршрут»

Военнослужащие Неманской ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели первый этап конкурса на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут».

Боевые расчёты транспортных установок преодолели специальную трассу, осложненную естественными и искусственными препятствиями, такими как рвы, косогоры, холмы, а также участками глубокой снежной целины.

Кроме того, военнослужащие продемонстрировали мастерство постановки техники на железнодорожные платформы, перегрузке учебных боеприпасов ОТРК «Искандер-М» из кузова в транспортно-заряжающие установки.

В рамках состязаний команды ракетчиков осуществили огневое прикрытие погрузки, совершили многокилометровый марш-бросок пересечённой местности, преодолели участки условно зараженной местности.

В конкурсе «Специальный маршрут» приняли участие более 100 военнослужащих соединения, и было задействовано 20 единиц военной техники.

По итогам испытаний будут отобраны лучшие расчеты, которые представят соединение на всеармейском этапе конкурса.

Неманская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ракетная бригада была сформирована 8 июля 1920 года на базе 48 стрелковой дивизии как 108-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности. Зимой 1941 года в районе деревни Кресты московской области полк принял свой первый бой. Военнослужащие соединения принимали участие в освобождении Витебской области, обеспечивали форсирование реки Неман.