Завершен отборочный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

В Санкт-Петербурге 28 октября 2021 года завершился отборочный (региональный) этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Его основная цель – содействие развитию молодежного предпринимательства на территории Северной столицы.

Участниками конкурса стали предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет в пяти номинациях: «Самозанятые», «Сфера услуг», «Интернет-предпринимательство», «Торговля», «Предпринимательство в социальной сфере». В состав Экспертного совета, оценивающего заявки конкурсантов, были включены предприниматели с большим опытом работы, представители общественных организаций и фондов, сотрудники организаций высшего образования, представители Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В номинации «Интернет-предпринимательство» с проектом «Онлайн-клуб инвесторов RUSINVEST» победителем назван Абдулов Руслан Николаевич; в номинации «Сфера услуг» – Басов Денис Андреевич, представляющий «Хоккейный клуб Санкт-Петербурга»; в номинации «Сфера услуг» – Мещеряков Анатолий Александрович, руководитель компании «Sokroma Hotels and Aparts»; в номинации «Самозанятые» с проектом бизнеса «МИР. Не серые будни» – Щерба Агния Михайловна.