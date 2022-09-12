Окружение Беглова обсуждает грядущую отставку губернатора – Незыгарь

Окружение губернатора Петербурга Александра Беглова обсуждает его отставку из-за неспособности градоначальника идти на компромиссы и консолидировать городскую элиту, чтобы она работала в нужном направлении, отметили аналитики ТГ-канала «Незыгарь».

Кроме того, высокий антирейтингБеглова играет против него и может привести к логичному концу.

« Беглов имеет высокий антирейтинг и не может консолидировать элиту, что ставит под сомнение его работу в качестве губернатора. Против Беглова работает мощные ресурсы, однако и объективные эксперты говорят, что он не справляется с управлением», - пишут эксперты .

По данным СМИ, окружение Беглова недовольно тем, как он руководит городом и в настоящее время обсуждает грядущую отставку губернатора.