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Питерец.ру » Общество » Окружение Беглова обсуждает грядущую отставку губернатора – Незыгарь

Окружение Беглова обсуждает грядущую отставку губернатора – Незыгарь

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
gov.spb.ru
Окружение Беглова обсуждает грядущую отставку губернатора – Незыгарь

Окружение губернатора Петербурга Александра Беглова обсуждает его отставку из-за неспособности градоначальника идти на компромиссы и консолидировать городскую элиту, чтобы она работала в нужном направлении, отметили аналитики ТГ-канала «Незыгарь».

Кроме того, высокий антирейтингБеглова играет против него и может привести к логичному концу.

«Беглов имеет высокий антирейтинг и не может консолидировать элиту, что ставит под сомнение его работу в качестве губернатора. Против Беглова работает мощные ресурсы, однако и объективные эксперты говорят, что он не справляется с управлением», - пишут эксперты.

По данным СМИ, окружение Беглова недовольно тем, как он руководит городом и в настоящее время обсуждает грядущую отставку губернатора.

Источник: LIVE24
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