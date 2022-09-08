Когда дадут тепло?

«Питерец.ру» отмечает, что жителей города интересует вопрос: «Когда начнется отопительный сезон?» В прошлом году это произошло 20 сентября. Сейчас отопление могут дать позднее.

Срок подачи тепла зависит от температурных условий. Нужно чтобы в течение 5 дней средняя температура была на уровне +8 градусов и ниже. По имеющимся данным, сейчас в последние дни она была +9,1 градуса.

Синоптики прогнозируют похолодание после 20 сентября. В каких именно числах – не уточняют. Так что отопление могут дать лишь в конце этого месяца. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события. Синоптики ведь тоже могут ошибаться. Не исключено, что погода в Северной столице ухудшится до или после указанного ими срока.