ента новостей

09:11
Когда дадут тепло?
20:24
Фитнес-фестиваль «Живи ярко»
19:35
Зимой снег, летом борщевик: как чиновники Смольного «осваивают» бюджет
17:58
Волейбольная «Ленинградка» в Калиниграде победила и «Заречье-Одинцово», и московский «Луч»
15:53
Награждены самые добрые люди Петербурга
15:41
Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ
15:39
Иностранец пострадал при проезде в петербургском троллейбусе
15:38
Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге
14:10
В Петербурге депутаты предлагают на содержание собак-поводырей выплачивать компенсации
14:05
Петербургский парламент хочет усилить контроль за размещением вышек мобильной связи
13:44
В Ленобласти мужчина поджог автомобиль своей супруги
12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
12:10
В Колпино задержали мужчину, обманувшего пенсионерку
11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
11:55
В Мурино задержали автоугонщика
11:49
В Петербурге задержали компьютерного мастера, обманувшего пенсионерку
10:58
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке состава судов «Инженер Л.Г.Смирнов» + «ВЭШ – 12029» + «А.Лагутин»
10:27
Путин о санкционной лихорадке
10:12
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа четвёртой опоры
10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
10:03
Беглов побывал в Карелии
09:46
Почему скидки выгодны
09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
21:39
Ботанический сад СПбГУ завершил летний сезон
15:22
Если СКА уверенно победил «Барыс», то ЦСКА был разгромлен «Ак Барсом» Александра Радулова
15:18
Севкабель Порт запускает новый проект SEVCABLEPORT LIVE
15:10
В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом мужчину
15:05
На Московском шоссе произошло смертельное ДТП
15:00
В Ленобласти неизвестные похитили сейф с 2 550 000 рублей и четыре ноутбука
14:55
В Петербурге задержали мужчину, угнавшего автомобиль у своей матери
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Когда дадут тепло?

Когда дадут тепло?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
stavropol.bezformata.com
Когда начнется отопительный сезон в Петербурге

«Питерец.ру» отмечает, что жителей города интересует вопрос: «Когда начнется отопительный сезон?» В прошлом году это произошло 20 сентября. Сейчас отопление могут дать позднее.

Срок подачи тепла зависит от температурных условий. Нужно чтобы в течение 5 дней средняя температура была на уровне +8 градусов и ниже. По имеющимся данным, сейчас в последние дни она была +9,1 градуса.

Синоптики прогнозируют похолодание после 20 сентября. В каких именно числах – не уточняют. Так что отопление могут дать лишь в конце этого месяца. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события. Синоптики ведь тоже могут ошибаться. Не исключено, что погода в Северной столице ухудшится до или после указанного ими срока.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-10-2016, 06:47
Отопительный сезон
23-09-2014, 14:36
Когда в Петербурге батареи станут теплыми?
14-04-2021, 10:40
Когда отключат отопление?
14-01-2021, 10:17
Ожидается похолодание
26-05-2020, 09:19
Рекордный отопительный сезон
3-04-2021, 10:15
Каким будет лето?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
0
107
Вчера, 11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
0
95
Вчера, 10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
105
Вчера, 09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
Наверх