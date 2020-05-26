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Питерец.ру » Общество » Рекордный отопительный сезон

Рекордный отопительный сезон

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Отопительный сезон в Северной столице стал самым продолжительным за долгие годы

«Питерец.ру» сообщает, что отопительный сезон 2019/2020 в Петербурге стал самым долгим за последние 40 лет. Его продолжительность составила 254 дня. При этом теплая зима не предвещала подобного развития сюжета. Однако в дело вмешались холодные весенние месяцы. Именно они и привели к столь неожиданным результатам.

Что касается холодного апреля, то он еще как-то был объясним. Но майское похолодание стало полной неожиданностью. К тому же это продлилось не менее 10 дней. Температура воздуха в ночное время суток опускалась ниже отметки +2 градуса. В итоге с 12 по 22 мая энергетики были вынуждены снова включить отопление. Жители города, находящиеся на самоизоляции, нуждались, чтобы им не дали замерзнуть.

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